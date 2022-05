1972. május 10., szerda

Új kórház alapkőletétele Kisvárdán

Ünnepélyes alapkőletételre került sor Kisvárdán. Megyénk eddig legnagyobb beruházással épülő egészségügyi intézményének alapkövét dr. Fekete Imre, a kisvárdai kórház igazgatója helyezte el. A 460 ágyas kórházat a legmodernebb orvosi felszerelésekkel látják el. A 160 millió forintos nagy beruházással épülő létesítményben a terv szerint 1975. június 1-jén kezdik a gyógyítómunkát.

2002. május 10., péntek

Tuzson János nevét vette fel a 30 éves nyíregyházi botanikus kert

Tuzson Jánosról, az Erdélyből származott akadémikusról nevezték el a nyíregyházi botanikus kertet, a névadó ünnepséget a kert fennállásának harmincadik évfordulóján rendezték. - Nem figyelünk a természetre, pedig harmóniában kellene élnünk vele - emelte ki köszöntőjében Szövényi Zsolt, az Oktatási Minisztérium képviselője, aki lekiismeret-ébresztőnek nevezte az eseményt. - Pusztítjuk értékeinket, ahelyett, hogy harmóniában élnénk környezetünkkel, és megóvnánk azt. E kert szegletei kivételes értékeket őriznek, és arra ösztönöznek bennünket, hogy a mindennapjainkban is ügyeljünk a minket körülvevő világra.

A harmincadik születésnapon dr. Balogh Árpád, a Nyíregyházi Főiskola rektora és Boronkay Ferencné, a kert vezetője Tuzson János-emlékplaketteket adott át azon szakembereknek és munkatársaknak, akik az elmúlt három évtized alatt sokat tettek annak épüléséért, szépüléséért. A kert névadója térben és a szellemiség terén is valódi európai volt, aki többek között a bátorligeti láp leírásával vonult be a botanika történelmébe. - Tuzson János most visszatért a megyébe - hangzott el - de nemcsak nevét, szellemiségét is örökül hagyta a botanikus kertnek, melyhez a jövőben a tudós szülőföldjét idéző székelykapun át vezet az út.