Kozák Attila ügyvezető helyét Kósa Árpád veszi át. Előbbi évek óta irányítja a klubot, most viszont úgy érezték a tulajdonossal, szükség van egy új emberre, aki csak a futballra koncentrál.

- Igyekeztem gazdaságilag úgy irányítani a Spartacust, hogy minden rendben legyen. Ez sikerült is, köszönhetően annak a menedzsmentnek, melyet az elmúlt években kiépítettünk. Licenc problémáink nem voltak, most is első körben kaptuk meg az indulási engedélyt. Egy olyan költségvetéssel dolgoztunk, mely végig tartható volt, igyekeztünk olyan játékosokat idehozni, akikben láttuk a motivációt, és nem csak a fizetés érdekli őket. A szakmai munkába soha nem szóltam bele, most viszont úgy éreztük Révész Bálint elnök úrral, hogy kell egy olyan ember, aki nem csak gazdaságilag felügyeli a klubot – mondta Kozák Attila.

Az eddigi ügyvezető nem távolodik el a csapattól, a Révész Racing csapatot – mellyel tavaly kamion Európa-bajnokok lettek – tovább irányítja, és a Révész Cégcsoportnál is kap feladatokat. Amire nagyon büszke, az a fiatalokkal elért eredmény.

- Németh Károly és Szmollár Tamás amikor megkeresett azzal, hogy indítsuk el a felnőttek között a saját nevelésű fiatalokat, remek ötletnek tűnt. A klub tulajdonosa is támogatta mindezt, nekivágtunk, és évről-évre sikerült egy osztállyal feljebb lépni. Erre, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy idén sok saját nevelésű labdarúgó mutatkozhatott be az NB-II-ben. Éppen ezért esett nagyon rosszul nekem, és a fiataloknak is, akik három évig dolgoztak azért, hogy az NB-III kapujáig jussanak, hogy az ultrák a köszöntésük során sem tették félre vélt, vagy valós sérelmeiket, most egy biztonsági őr jelenléte miatt nem ünnepelték a csapat tagjait. Ezért is a klubot tették felelőssé. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, emiatt csalódott vagyok. De jó szívvel gondolok viszont a Fizikomed rehabilitációs központ létrehozására, mely nagyban segíti a sérült játékosok gyógyulását, vagy a Spartacus Torna Club elindítására is – tette hozzá Kozák Attila.

Helyét Kósa Árpád veszi át, akitől nem áll távol a sport.

Évekig a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjeként dolgozott, volt a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének tagja. Ő irányította a Nyírsulit, amikor a labdarúgó szakág Bozsik Akadémiává alakult, a jelenlegi szakmai stáb sok tagjával dolgozott már együtt.

- Megtisztelő a felkérés, hogy gondoltak rám! Korábban a sport területén olyan infrastruktúra fejlesztéseket koordináltam, mint a Bujtosi Csarnok felújítása, a Jégpálya vagy az Uszoda építése, műfüves pályák létesítése a stadionban illetve Örökösföldön, a csapatok közül pedig a röplabda és a kosárlabda csapat is jelentős fejlődésen ment keresztül. A legnagyobb tradícióval rendelkező sportág viszont a labdarúgás, így örömmel vállaltam a feladatot. Történelmi lehetőség előtt állunk, mert az épülő új stadion, és aztán az örökösföldi utánpótlás központ is korábban nem látott feltételeket biztosít a munkához. A stadionba viszont kell egy olyan csapat, mely megtölti a létesítményt. Ki kell alakítani a nyíregyháziakban a Szpari identitást, olyan közeget kell teremteni, hogy sikk legyen ott ülni a lelátón, jó legyen mérkőzésekre járni – mondta Kósa Árpád.

Forrás: Nyíregyháza Spartacus FC