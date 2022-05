Két év után ismét együtt ünnepelhetjük a megyeszékhely újratelepítésének évfordulóját.

– A május 13-ai, pénteki városnap protokolláris részeként 9 órakor a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett új értékek gondnokainak emléklapokat ad át dr. Kovács Ferenc polgármester, majd kihirdetjük a tavalyelőtti és a tavalyi rajzpályázatok eredményeit. A legjobb alkotásokból a városházán kiállítás nyílik, amit május 27-éig tekinthetnek meg az érdeklődők – ismertette dr. Ulrich Attila a keddi sajtótájékoztatón.



– Eközben, 10.30-tól a Kossuth téren a Dongó együttes ad koncertet közel hétszáz óvodás gyermeknek – folytatta az alpolgármester. – Délután egy órakor kezdődik a díszközgyűlés, melyen több testvér- és partnervárosunk képviselői is részt vesznek, érkezik delegáció Eperjesről, Beregszászból, Szatmárnémetiből, St. Pöltenből, Nagykaposról, Gorlicéből és Rzeszówból. A koszorúzással egybekötött megemlékezés 14 órakor kezdődik a Városalapítók szobránál a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar közreműködésével.



Hagyományos, egyben modern



– A színpadi programok délután háromtól a nyíregyházi néptáncegyüttesek műsorával folytatódnak, majd színpadra lép az eperjesi Dúbrava Folklór Együttes. Háromnegyed hat környékén a belvárosba ér a Tour de Hongrie megyei szakaszának élmezőnye. A város tortáját 18.15-től kóstolhatja meg a Kossuth tér közönsége, akik zárásként a Szívtiproll zenekar koncertjét élvezhetik – mondta el dr. Ulrich Attila. Az alpolgármester hozzátette: ebben az évben is a Sipkay Barna Technikum közel ötven cukrásztanulója készíti el a város tortáját, a fehércsokis jonatánalma-tortát.



– Szívesen teszünk eleget ennek a felkérésnek, mert jó megmutatni a nyíregyháziaknak, hogy mi történik a műhelyünkben, mire képesek a tanulóink – vette át a szót a középiskola szakmai igazgatóhelyettese. Takács Zoltán kifejtette: most is Kollonay István mestercukrász munkáját és kreativitását dicséri a finomság, amihez minden alkalommal a térségre jellemző alapanyagokat használ. Az idén a jonatán alma a fő alkotóeleme a város tortájának.

– Fontos továbbá, hogy olyan cukrászati termék készüljön, ami egyszerre hagyományőrző és modern, a fehércsokis jonatánalma-torta pedig maximálisan megfelel az elvárásoknak. Háromezer szeletet készítünk belőle a városnapra, ez az eddigi legnagyobb mennyiség, túlszárnyalja a 2019-es, 2500 szeletes szabolcsi tejfölös diótortát is – emlékeztetett Takács Zoltán.



Családi vetélkedő



Dr. Ulrich Attila kitért a szombati Szelektív szombat programjaira is.



– Jó néhány éve már, hogy a városnap részévé tettük az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. családi vetélkedőnapját, melynek játékos feladatait május 14-én 12. alkalommal teljesíthetik a kicsik és a nagyok. A családok 13 állomáson tehetik próbára az ügyességüket és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukat a Kossuth téren. A legjobban teljesítők értékes ajándékokat vehetnek át. A színpadi programok 9.30-kor, a hivatalos megnyitó után kezdődnek, gyermek- és kulturális műsorok, táncos bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket. Fellép többek között az Animal Cannibals, a Kelet Brass Band, a napot az LGT sztárjai zárják.