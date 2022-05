Két év után – 2022 tavaszán – végre folytathatták a lassan három évtizedes hagyományt, és ismét meghirdette mesemondó versenyét a máriapócsi Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Köszöntő és közös imádság

Az intézmény megrendezte a saját házi mesemondó versenyét is „Mese, mese, mátka…” címmel az iskola legügyesebb alsó tagozatos diákjainak. Akik ezen a délután helyezést értek el, képviselhették az osztályukat, iskolájukat a megyei mesemondó versenyen. A „Túl az Óperencián” megyei mesemondó versenyen a helyi diákokkal együtt tíz település iskoláinak ötvenegy tanulója mérhette össze tudását. Érkeztek versenyzők többek között Nyírbátorból, Nagykállóból, Újfehértóról, Mátészalkáról, Kisvárdáról, Nyíregyházáról, Nyírlugosról.

A délutánt a Kis Rózsafa Citeraegyüttes műsora, majd Orosz Istvánné intézményvezető köszöntője és Mosolygó Tamás lelki igazgató vezetésével közös imádság nyitotta meg.

Buzga Lászlóné tanítónő, az alsós munkaközösség vezetője, a verseny főszervezője tájékoztatta a jelenlévőket a délután programjáról. A zsűriben helyi és vendég-óvodapedagógusok, -tanítók, -tanárok mellett az atya is részt vett a nemes döntésben. Értékelés közben a szervezők finom uzsonnával kínálták a vendégeket, valamint lehetőség volt látogatást tenni a kegy­templomba, az előtte lévő téren pedig interaktív játékba kapcsolódhattak be a gyerekek és kísérőik.

Oklevelek és könyvek

Minden mesemondó és felkészítő pedagógusa emléklapot, a helyezést elérő diákok pedig oklevelet és szebbnél szebb könyveket kaptak.

A verseny szervezői örömmel fogadták azokat a gyermekeket, akik először mutathatták meg magukat a zsűrinek és a közönségnek, de szívesen találkoztak a régi, immár jól ismert arcokkal is.





A megyei verseny győztesei



Első évfolyam: 1. Horváth Barbara (Nyírbátor), 2. Kész Boglárka (Máriapócs), 3. Demeter Larissza Melinda (Nyírbátor), Varga Lili (Kisvárda)

Különdíj: Gacsályi László (Nagykálló), Leveleki Mira (Nyírlugos)

Második évfolyam: 1. Szondi Tímea (Mátészalka), 2. Szegedi Léda Bella (Máriapócs), Istenes Péter (Újfehértó), 3. Ducsi Boglárka (Máriapócs), Papp Barbara (Nyírbátor)

Különdíj: Kontig Kende (Nyíregyháza), Tóth Debóra (Máriapócs), Andicsku Vivien (Máriapócs), Nagy Nóra Julianna (Nyírlugos), Domokos Miklós (Pócspetri)

Harmadik évfolyam: 1. Karászi Csenge Réka (Nyíregyháza), 2. Bákonyi Gábor, Jaczina Zsombor (Nyírbátor), 3. Tóth Emma Nóra (Nyírlugos), Rácz Patrícia (Újfehértó)

Különdíj: Cserkuti Patrik (Újfehértó)

Negyedik évfolyam: 1. Csapó Miklós (Nyírbátor), 2. Csuja Ádám (Nyíregyháza), Kristóf Kinga (Újfehértó), 3. Szarka Krisztina (Nyíregyháza)

Különdíj: Szabó Viktor (Újfehértó), Molos Flóra (Nyírbátor)



A kis szavalók egy csoportja

Fotó: Mosolygó Tamás