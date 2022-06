Az ország, ahol a népesség 55 százaléka flamand, 33 százaléka vallon és a maradék 12 százalékot hollandok, franciák és németek alkotják. Az ötödik legkisebb ország az Európai Unióban. A területe Magyarországénak az egyharmada, viszont 11 millióan lakják, tehát nagy a népsűrűsége. A fővárosban található a Mini Európa kiállítás, ahol a kontinens összes országának a jelképe megtalálható. Brüsszel az Európai Unió központja, és ott van az Európai Unió parlamentje is.

Nemzetiségi ellentét

– Ha manapság szóba kerül, hogy „Brüsszel álláspontja” ez és ez, akkor nem feltétlenül előnyös színben tüntethetik fel az ország fővárosát. Pedig valójában nem a település dönt, nem a helység határoz, hanem az unió illetékes testülete. Több mint 300 éve 73 928 lakosa volt Brüsszelnek, 2016-ban 178 ezren tartózkodtak ott életvitelszerűen, ebből 38 ezren voltak külföldi diplomaták – mondta dr. Kántor-Faragó Márta, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néderlandisztika Tanszékének adjunktusa az Utazók a könyvtárban című programsorozatban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, ahol Belgiumot mutatta be vetített képekkel. Korábban már Hollandiáról tartott hasonló jellegű előadást, jövőre Luxemburg lesz soron, így válik teljessé a Benelux államokról alkotott prezentáció-sorozat.

– Belgium, hivatalos nevén Belga Királyság, 1830-ban jött létre. Az 1831-ben elfogadott alaptörvény három népközös­séget (flamand, vallon és német nyelvű) és három régiót (Flandria, Vallónia és a többnyelvű Brüsszel főváros) ismer el, amelyek széles körű autonómiát élveznek, külön kormányuk, parlamentjük van. A belga belpolitika régóta tartó, legnagyobb gondja a flamand–vallon nemzetiségi ellentét.

Flamand, vallon, német

– Belgium három hivatalos nyelvet tudhat magáénak: a flamandot (holland), a vallont (francia), valamint a németet. Általában flamandul és vallonul is vannak táblafeliratok a városokban, a német szinte elenyésző.

Egy 2003-as közvélemény-kutatás szerint Flandriában mindössze a lakosság 12 százaléka tartja magát kizárólag belgának, Vallóniában valamennyivel jobb az arány, ott a megkérdezettek 30 százaléka állította ugyanezt. Az egyetlen hely Belgiumban, ahol létezik kollektív nemzettudat, az Brüsszel, de a fővárosban élők sem belgának, hanem brüsszelinek tartják saját magukat.

Brüsszelt hivatalosan 979-ben alapították, amikor egy kastély épült a Senne folyó közelében. A 11. század közepén a városfalak épültek, és Brüsszel a középkoron át nőtt a Brugge–Gent–Köln kereskedelmi útvonalon elhelyezkedő stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően.

Ketje és zinneke

– Ki az igazi brüsszeli? – kérdezte dr. Kántor-Faragó Márta és rögvest válaszolt is rá: – Az echte Brusselaars kategórián belül az a „ketje”, akinek már a szülei is ott éltek, a „zinneke” pedig az, aki ott született, de csak az egyik szülője volt „ketje”.

Brüsszel történetében a mélypont 1695 volt: – A spanyol örökösödési háború után Brüsszel az osztrák Habsburg-ágnak birtoka lett. 1695-ben XIV. Lajos francia király hadserege körbezárta és lebombázta, ezt követően építették újjá – meglehetősen egységes stílusban – a Grand Place-t és a környékét.

A turisták a belga fővárosban mindenáron látni akarják a Manneken Pist és az Atomiumot. – A Manneken Pis egy kis bronz szökőkút-szobor, amely mindössze 58 cm magas és az Eikstraat sarkán, a főtérhez közel található. Az Atomium egy 9 gömbből álló acélépítmény és a vas tércentrált köbös fémrácsát jeleníti meg 165 milliárdszoros nagyításban. Az épület az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült el.

Belgiumi érdekességek

Belgium évente több mint 220 000 tonna csokoládét állít elő. A kiváló minőségű pralinékat és trüffeleket kézzel készítik. A világon a legtöbb csokoládét a brüsszeli repülőtéren (Zaventem) értékesítik: átlagosan 1,6 kg csokoládét adnak el percenként. Az országban átlagosan 30-féle gofri található egy boltban. A két leggyakoribb a brüsszeli és a liége-i gofri.

Az a különbség köztük, hogy a brüsszeli könnyedebb és ropogósabb, téglalap formájú, amit gyümölcsökkel és tejszínhabbal tálalnak. A liége-i ettől jóval vastagabb és édesebb, kelt tésztából készül, és sütés előtt ropogós cukorgyöngyökbe forgatják. Míg a sör talán Belgium leghíresebb alkoholos itala, a jenever (más néven genièvre, genever, peket vagy holland gin) több mint 500 éve az ország hagyományos és nemzeti szeszes itala. Belgiumban nem általános a borravaló: az étterem, taxi és fodrászat számlái tartalmazzák a szolgáltatási díjat.

Képregények hősei

Belgium a képregényművészet fellegvára, több képregényszerző tevékenykedik itt négyzetkilométerenként, mint a világon bárhol máshol. Az 1938-as alapítású, Spirou belga magazin Európában legalább olyan fontos, mint az USA-ban a Marvel vagy a DC képregénykiadók. Belgiumban született többek között Tintin, Asterix és Obelix, Spirou és Fantasio, Blake és Mortimer. A legnépszerűbb belga mesehősök a Hupikék törpikék.

Először ők is képregényformában jelentek meg, de a nemzetközi közönség leginkább rajzfilm formájában ismeri őket. A The Smurfs alkotója Peyo. Februártól új kreatív útleveleket adnak ki Belgiumban, amelyekben az ország legkedveltebb képregényhősei jelennek meg. A 34 oldalas utazási dokumentumban többek között Tintin, A Hupikék törpikék, Lucky Luke és Spike és Suzy is megjelenik.