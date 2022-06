– Nem tudatos, inkább romantikus, ahogy könyvélmények – Cronin: Réztábla a kapu alatt, Selye János, a stresszelmélet kidolgozójának könyve – alapján a középiskolában eldőlt: orvos leszek. Mindezt úgy, hogy a családban nem volt orvos, így nagyon meglepődtem, amikor az orvosi egyetem elvégzése után kiderült, itt nincs három hónapos szabadság, azonnal munkába kell állni – eleveníti fel a pályájának kezdetét dr. Gaál Zsolt főorvos, s bevallja: nem volt erre felkészülve.

Sok területen élen járnak

Az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumból került az egyetemre, Egerben volt gyakornok, ahol egy fantasztikus belgyógyász hatására már harmadévesen eldöntötte, belgyógyász lesz. A szerelem hozta a megyébe, ide nősült, a Sóstói úti kórházban 1987-ben kezdett, ahol 15 évet dolgozott, majd a IV. Belgyógyászat osztály beköltözött a Szent István utcára. Belgyógyászatból 1992-ben, majd endokrinológiából, üzem­orvostanból, klinikai farmakológiából szakvizsgázott, diabetológiából, lipidológiából licencvizsgát tett.

Bár az országban az elsők között indult el a megyében a cukorbetegek szervezett gondozása, s Stalmajer főorvos irányításával a IV. Belgyógyászaton a fekvőbeteg-ellátásuk is, mégis elhagyatott volt ez a szakterület, olyannyira, hogy Gaál Zsolt az egyetemen nem tanult diabetológiát, nem volt ilyen tantárgyuk. Később dr. Valenta Borbála kitűnő csapatot alakított ki, támogatta a továbbképzéseket és mindenkit sarkallt a továbbtanulásra.

– Nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a diabetológiába, konferenciákra jártam, bővítettem a tudásomat, majd én is tartottam előadásokat, egyre több publikációm jelent meg nemzetközi folyóiratokban is – mondja a főorvos, aki 2007-től osztályvezetőként irányítja a Jósa András Oktatókórház IV. Belgyógyászatát, az ismert és elismert diabetológiai és endokrinológiai központot, kiváló szakemberekkel.

– Az országban elsőkként vezettük be az inzulinpumpát, kezdtünk el vércukor-monitorozást, nyitottuk meg a podiátriai szakrendelést – ahol a diabéteszes láb szakszerű kezelését végzi el a szakember –, és kiemelten foglalkozunk a cukorbetegek oktatásával. Terhességgel szövődött és terhességi cukorbetegséggel foglalkozó, valamint neuropátia, és inzulinpumpa regionális központ vagyunk. Ezek is garantálják a magas szakmai színvonalat, orvosaink, szakdolgozóink elhivatottságát – dicséri kollégáit a főorvos, aki hangsúlyozza, hogy a cukorbetegség kezelése csapatmunka, ahol minden szakterület orvosának egy nyelvet kell beszélnie.

Monogénes diabétesz

– „Rám köszöntött” 2001-ben a monogénes diabétesz (MODY), amikor egy gén változása okozza a cukorbetegséget, s egyes esetekben „le tudjuk venni” a beteget az inzulinról. Ebben – a Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai Genetikai Tanszék laborjával közösen – mi vagyunk a legjobbak. Minden bizonnyal én láttam a legtöbb monogénes diabéteszes beteget az országban, mi figyeltünk erre a legjobban. Abban a világon egyedülállóak vagyunk, hogy végigkövettünk egy kismamát három terhessége alatt, s nem inzulinnal, hanem tablettával kezeltük – említ egyet a különlegességek közül a főorvos, akit az ország távoli pontjairól, sőt a határon túlról is keresnek.

– Érthető, hiszen ha 20-30 évnyi inzulinkezelés után megállapítjuk, hogy a betegnek nincs szüksége inzulinra, mert egy tablettával jobban kezelhető, az nagyszerű érzés az orvosnak és a páciensnek is, akinek jobb lesz az életminősége – emeli ki a genetikai vizsgálat jelentőségét dr. Gaál Zsolt, aki külföldi szaklapokban is publikál ebben a témában.

– A cukorbetegség ma népbetegség. Magyarországon 750 ezer diabéteszes ember él, róluk tudunk, de mintegy 250 ezren lehetnek, akikről nem. Feltételezések szerint 10-15 ezer ember cukorbetegségét a MODY okozhatja, amelynek hátterében a gén eltérései állnak. Ezért lenne fontos, hogy a vércukor csökkentése mellett prioritás legyen az okok feltárása is.

A ’90-es évek elején 4 és fél évet jogi egyetemre is járt, ám elveszítette az érdeklődését, s nem államvizsgázott. – Később elvégeztem az egészségügyi szakjogász képzést, nem adnak el jogból sem – jegyzi meg a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja, akit belgyógyászként, diabetológusként is számos kitüntetéssel ismertek el. A megye egészségügyében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Korányi Frigyes-díjat vett át a megyenapi ünnepségen.

A gyógyítás csapatmunka

A főorvos azt mondja, minden kitüntetés kötelezettséget és felelősséget is jelent, ösztönző, hogy az ember még magasabb színvonalon végezze a munkáját. Az elismerés a csapatnak is szól.

– Kiemelkedő ez a kitüntetés, hiszen a megye díja, ide kötnek a gyökereim, a hivatásom – fogalmaz és szó esik a családról, hobbiról is. A szintén orvos feleségéről, az ugyancsak belgyógyásszá lett fiáról és a jogász lányáról, az orvostörténeti gyűjteményéről, a nagy tervről, ami a nagykállói Korányi-ház felújításáról szól. – A Korányi család tagjai a magyar orvostudomány meghatározó alakjai, méltán lehetünk büszkék megyei kötődésükre, s ezt meg kell őriznünk – jelenti ki.

Osztályvezető főorvosként nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kiváló orvosok erősítsék a csapatot. – Mindig meghalok egy kicsit, ha úgy döntenek, hogy kilépnek és érthető szempontok, érvek mellett váltanak. Most jöttek fiatal tehetséges orvosok, ez pedig jó a jövőre nézve – mondja. Kis szomorúság van a hangjában, amikor arról beszél: van, amikor nem tudnak segíteni abban, hogy megelőzzék a cukorbetegséget, illetve abban, hogy jól kezeljék. Életmódváltással, egészséges táplálkozással, rendszeres mozgással, az orvosi utasítások betartásával a diabéteszes beteg rengeteget tehet önmagáért. Elkeseríti, amikor azt látja, hogy ők jobban akarják a gyógyulást, mint maga a beteg.

A napi munka mellett már készülnek a jövő évi Kelet-Magyarországi Diabetes Konferenciára, amelyre 800-1000 résztvevőt várnak, s abban is biztosak lehetünk, hogy a IV. Belgyógyászat kollektívája ezúttal is magas előadásszámmal bizonyítja tudományos elkötelezettségét. Szerencsésnek tartja magát, hogy olyan kitűnő intézményben dolgozhat, mint a Jósa András Oktatókórház és abban is, hogy kiváló kollégákkal alkotnak egy csapatot.