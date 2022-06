A világban minden második másodpercben újabb embernek van szüksége vérkészítményre, a vér pedig mással nem pótolható. Június 14-én ünnepeljük azokat, akik a vérükkel önzetlenül életeket mentenek és reményt adnak beteg embertársaiknak. Nem mindennapi hősök ők, akik nélkül nem lenne gyógyítás.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságon és a városi kapitányságokon minden évben – akár több alkalommal is – van arra lehetőség, hogy a hivatásos állomány tagjai, illetve a munkavállalók vért adjanak.

Három embernek segít

A véradók napján délelőtt a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete és a Nyíregyházi Területi Vérellátó munkatársai a főkapitányság Szent György termébe várták a donorokat, s a hagyományokat követve sokan döntöttek úgy, hogy adják a vérüket.

– A regisztráció szerint ez a 25. véradásom, de ettől biztosan több, mert már a katonaság alatt is véradó voltam – mondta lapunknak Erdős Zoltán alezredes. A Közrendvédelmi Osztály vezetője elárulta, katonaként sem elsősorban az ezért járó kétnapos szabadság miatt, valamint az akkor kapott sörért és virsliért nyújtotta a karját, hanem mert ez jó dolog.

– Könnyen, gyorsan és egyszerűen tudok a véradással egyszerre három embernek segíteni, nem fáj, és még önmagamért is teszek vele, hiszen felfrissül a vérem, és az is kiderül, hogy egészséges vagyok-e, ugyanis csak így lehet vért adni – hangsúlyozta Erdős Zoltán, aki irányítottan is adott már vért barátoknak, családtagoknak is. – Jó érzés segíteni, jót tenni – tette hozzá, s mint mondta, nagyon fontos, hogy sokan váljanak donorrá, mert a beteg embereknek szükségük van vérre.

Ugyanez a szempont fontos Hrenkó Péter főhadnagynak, aki ugyancsak beült a véradószékbe kedden. A megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense szerint belső késztetés, hogy próbál segíteni másokon, ehhez pedig a véradás kiváló lehetőség.

– Látjuk, halljuk, hogy milyen sok embertársunknak van szüksége vérre ahhoz, hogy meggyógyuljon, vagy egyáltalán esélye legyen a gyógyulásra. Ez nekünk csak pár perc, azonban nekik sokkal több – jegyezte meg, s átvette az emléklapot, amit ezen a héten a Vöröskereszt minden véradónak átad, megköszönve a pótolhatatlan adományt; a főkapitányságon kedden több mint 15-en kaptak emléklapot.

Egyszer mindenki adjon vért!

– Kérjük, hogy akik egészségesnek érzik magukat, s elmúltak 18 évesek, vegyenek részt a véradásokon, s a családtagjaikat, barátaikat is hívják magukkal. Aki nem adott még vért, egyszer próbálja ki, tapasztalja meg, mire mond nemet – hív véradásra mindenkit Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója, s mond egyben köszönetet mindazoknak, akik önzetlenül nyújtják a karjukat.

– Fontos lenne átélni, milyen érzés jót tenni, adni valamit, ami életet ment, vagy elolvasni az SMS-t, amiben arról értesítik, hogy a vérét most szállítják el egy beteg emberhez. Ezek olyan pozitív élmények, amelyek nem elriasztják, hanem az elhatározásában megerősíthetik az embert – magyarázta az igazgató, aki rendszeres véradó, és büszke arra a mintegy 18 kollégájára, akik lelkesen és elhivatottan az év minden hetén szervezik a véradóeseményeket, hogy meglegyen a szükséges vérmennyiség, ami naponta 1500-1600 egység. Nyáron a szabadságolás és az allergiaszezon miatt nehezebb a szervezés, de kisebb közösségekhez is elmennek, mert minden deci, sőt minden csepp vérre szükség van.

– Jó lenne megóvni mindenkit attól, hogy akkor ébredjenek rá a véradás fontosságára, amikor szerettük, családtagjuk, barátjuk kerül abba a helyzetbe, hogy csak a mástól kapott vér mentheti meg az életét. Ez fájdalmas felismerés, éppen ezért nem szabad megvárni ezt a pillanatot, élethelyzetet, sokkal jobb, ha már előtte is van egyfajta elköteleződés – hangsúlyozta Gurály Edina, azt sem elhallgatva, hogy az egészségi állapotfelmérések azt mutatják, hogy a magyar társadalom idősödik, és az egészségi állapota is romlik.

– Látjuk, hogy a véradás előtti orvosi vizsgálaton mennyi embert szűrnek ki azért, mert a betegségére szedett gyógyszer miatt nem adhat vért. Nagyon hamar bekövetkeznek azok az állapotromlások, amikor nem lehet véradó valaki – utalt a jelenre az igazgató, s megjegyezte: rendkívül fontos, hogy megszólítsák s a vér­adók nagy táborába csábítsák a középiskolásokat, egyetemistákat.

– Az ő belépésük lehet a garancia arra, hogy a méltán elismert magyar véradók a jövőben is fennakadások nélkül segíthessék beteg embertársaik gyógyulását. A vér ugyanis semmi mással nem pótolható, a gyógyításhoz, a gyógyuláshoz, az életmentéshez és bizonyos gyógyszerek előállításához nélkülözhetetlen – hangsúlyozta az igazgató.

OVSZ: a legfontosabb a donorok személyes példamutatása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2022 első öt hónapjában közel hétezren jelentkeztek véradásra, ez megközelítőleg 1500 véradóval több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Köszönet minden véradónak, hogy önzetlenül, odaadással segítik a vérkészítményekre szoruló betegek ellátását – közölte lapunk megkeresésére az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ).

A szervezet megerősítette a sokéves tapasztalatot, miszerint a nyári hónapokban csökken a véradások száma, ennek hátterében a nyári meleg, a sokakat érintő allergiaszezon, valamint a szabadságolások állnak.

– Az emberi vér mással nem pótolható, így az elkövetkező hetekben is számítunk a véradók adományára, hogy mind az életmentő beavatkozások, mind a tervezett műtétek és a krónikus kezelések vérigényeit maradéktalanul ki tudjuk szolgálni. A koronavírus-járvány időszaka megmutatta, hogy a véradókra mindig lehet számítani, igazán elkötelezettek; hálásak lehetünk azoknak, akik az eddigi öt hullám ideje alatt is elmentek vért adni, mert tudják, hogy ezen életek múlnak. Nekik köszönhetően a járvány eddigi hullámai alatt mindvégig egyensúlyban volt az országos vérkészlet, nem volt hiány – emelte ki az OVSZ.

Megkérdeztük azt is, hogyan toboroz véradókat a szervezet, hiszen önkéntesekre folyamatosan szükség van. – A véradás fontosságáról több felületen és közösségben szólunk, a társadalmi kommunikáció érdekében különféle toborzási eszközökkel élünk, jelen vagyunk a közösségi médiában (Facebook, YouTube, Instagram), és számíthatunk az írott és elektronikus sajtó együttműködésére is.

– Rendszeresen szervezünk hagyományos toborzókampányokat helyi és országos szinten egyaránt, de a legfontosabb a véradók személyes példamutatása; nem ritka, hogy egy családon belül több generáció is véradó, sokan barátokat, munkatársakat is hoznak magukkal véradásra.

– Bárki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), a testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát, jelentkezhet donornak, s reményt adhat mások gyógyulásához.