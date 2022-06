Mindannyiunk örömére óriási léptekkel, dinamikusan épül, szépül, fejlődik Nyíregyháza és megyénk egyik ékszerdoboza, Sóstó. A szép tavaszi és nyári szabad-, pihenő- és ünnepnapokon elképesztő mennyiségű gépjármű érkezik ide, a parkolási igény elsősorban az állatpark és a fürdők környékén jelentkezik. Minden jel szerint ezzel együtt kell élnünk, mint ahogy a világ sok-sok közkedvelt, látogatott térségében is ezt teszik a lakók. Felmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e segítség a Sóstóra vezető Sóstói út időszakos egyirányúsítása a Nyíregyháza–Záhony vasútvonalat keresztező Kemecsei úti leágazástól körbe a Krúdy Szálló, a strandfürdő, a Berenát utcára, majd jobbrakanyarodással vissza a felüljáró irányába? Itt a Vadász épülete melletti vasúti átjárón, szemben az egyirányú Blaha Lujza sétánnyal is elhagyható ez a vonalvezetés a város felé, de fel lehet menni a vasúti felüljáróhoz is. Az állatpark mögötti szakaszon valószínűleg még számos parkolóhely kialakítható lenne. Ilyen alkalmakkor nagy segítség lenne/lehetne a közlekedés akár önkéntes vagy hivatásos személyekkel irányítása – volt már erre néhány példa. A közlekedés ritmusából önkéntelenül is kialakul egy „sebességcsillapítás”, élni kell ezzel a lehetőséggel is. A Berenát utca és a Kemecsei út kereszteződése a Fürdő Csemegénél, illetve a templom oldalánál a Kemecse felé továbbhaladó út szinte félévenként „megtermeli” a maga baleseteit. Talán egyszer a hatóságok is szükségét fogják érezni, hogy ezen a szakaszon – beleértve a buszmegállókat is – rendezzék a gyalogosok, a kerékpárosok, az elektromos rollerek közlekedését, illetve az átkelés biztonságának megteremtését. Az üzletek, a templom megközelítése, a kerékpárosok és autósok vitája, a növekvő gyalogosforgalom megoldást kíván: zebra felfestése, villogó sárga fény alkalmazása, előjelző tábla, sebességkorlátozás – mind-mind segítség lehetne.



- A környék lakói -