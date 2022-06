A megyei Heuréka Regionális Egyesület a közelmúltban tartotta meg Tiszaladányban az Interface című Erasmus+ ifjúsági cserét. A projekt témája az online világ, a közösségi oldalak és annak hatásai, valamint az online tér veszélyei, kockázatai voltak. A Tiszaladányban töltött tíznapos program alatt a résztvevők egy figyelemfelkeltő kisfilmet is készítettek. A cserén 32, többségében hátrányos helyzetű fiatal vett részt hazánkból, Romániából, Csehországból és Lengyelországból. A programok között szerepelt vita, kerekasztal-beszélgetés, projektmunka, workshop, interaktív előadás is. A szemléletformáló és tudásfejlesztő nemzetközi programon a fiatalok a helyi közösséggel is megismerkedtek, új barátokat szerezhettek – tájékoztatta lapunkat az egyesület.