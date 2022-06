Az iménti idézet a közös gyász során hangzott el egy korabeli visszaemlékezésből. Így éreztek és gondolkodtak azok a magyarok, akik a saját hazájukban, Magyarországon is menekültnek számítottak a 100 esztendővel ezelőtti években. Menekültek, mert az elcsatolt területeken az új rezsim a megbízhatatlanság bélyegét ragasztotta rájuk, elbocsátva az értelmiségieket, hivatalnokokat. Kénytelenek voltak a csonka hazába áttelepülni, és sok családnak a szegénység és lakáshiány miatt csak vasúti marhavagonokban jutott lakhatás.

Felelősség minden magyarért

Ahogy az emlékezőbeszédet tartó Fehérné Somogyi Tünde – a Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium oktatója – rámutatott, 1921-ben Nagykállóba is érkeztek menekültek.

– A Trianon 100 kutatócsoport honlapján két személyt nevesítettek. A Munkácsról érkezett Ujváry Gyula gimnáziumi tanárt az akkori Nagykállói Magyar Királyi Állami Főgimnázium fogadta, ennek az intézménynek lett a pedagógusa. Ezekben az időkben megtanultuk, elménkbe és szívünkbe véstük

– Szabó Dezső szavait idézve –, hogy: „Megmaradásunk alaptétele: minden magyar felelős minden magyarért!” Ezért a nemzeti összetartozás napja 2010-től június 4-e – hangsúlyozta köszöntőjében.

Mint rámutatott, a kontaktálás fenntartására és ennek ápolására az elszakított magyarsággal jó példa a testvérvárosi kapcsolatok kialakításának gyakorlata. A Kárpát-medencei összefogás viszont nem csupán intézményesített, szerződéses testvérvárosi szövetségben nyilvánulhat meg, kiegészülhet közvetlen intézményi, illetve személyes támogató kapcsolatokkal is. Nagykállóban erre számos példát találunk a közelmúltból.

Egyre több határon túli diák

– Iskolánk, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium is erősíti az összetartozást, mindez már 152 éve jelen van az oktatás palettáján. Büszkék vagyunk arra, hogy a változások ellenére is fennmaradtunk, és tettük mindezt úgy, hogy ragaszkodtunk múltunkhoz, hagyományainkhoz, az elődök által képviselt értékekhez, mint a szeretet, az összetartozás, az elfogadás, egymás segítése. Örömünkre szolgál, hogy az évek során a közösségünkhöz egyre több határon túli diák is csatlakozott, sikeres pályázatainknak köszönhetően pedig bejárhattuk a hazánktól elcsatolt területeket – mutatta be az eredményeiket Fehérné Somogyi Tünde, majd hozzátette:

Kulturális összetartozás

– Szentül hiszem, hogy nemcsak a fizikai közelség ad biztonságot, hanem a közös világnézet, a közös értékek, a kulturális összetartozás, az úgynevezett mélyvilági, vagyis a lelki összetartozás, amikor ember az emberrel, szív a szívvel, lélek a lélekkel közös hullámhosszon van. Szentül hiszem, hogy ez az az erő, amely átsegít a történelmi sors­csapásokon. Szentül hiszem, hogy közösen, összefogva és összetartva egymással megmaradhatunk, és van jövőnk!

A továbbiakban az ünnep fényét Berecz Anna, a Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 10. d osztályos tanulójának szavalata és a városi daloskör műsora is emelte, az emlékezők pedig közösen nemcsak a magyar, de a székely himnuszt is elénekelték, így kívánva jó utat a csíksomlyói búcsúra zarándoklóknak.