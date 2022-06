Baracsi Endre visszatérő vendége a gyulatanyai szakmai fórumoknak és bemutatóknak. Mint azt a megyei közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, nem jó az irány, amerre tartunk.

– Ki kell mondani, hogy nem becsüljük meg úgy az élelmiszert, mint tették azt a nagyszüleink. Ennek a pazarló életmódnak véget kell vetni, s erre most a háború is rámutat és ráerősít. Az aszályos időjárás miatt egyre kevesebb élelmiszert tudunk előállítani, világszerte emelkednek az árak, ezért is kell jobban megbecsülnünk a mindennapi betevőnket – hívta fel a figyelmet Baracsi Endre. A megyei közgyűlés alelnöke hozzátette, ez a bemutató egy remek lehetőség arra is, hogy a megye gazdálkodói találkozzanak, beszélgessenek, megosszák egymással a jó gyakorlatokat és a rossz tapasztalatokat.

Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a kalászosok állapotának értékelésével kezdte előadását. Eszerint: egyenetlen volt a kelés, a tavasz lemaradással kezdődött, majd jött ugyan egy kis eső, de az összességében kevésnek bizonyult, emiatt a kalászosaink nem tudták normál ütemben felvenni a kijuttatott tápanyagot. – Jelen helyzetben az látszik, hogy a megyei kalászosok 43 százaléka gyenge, 40 százaléka közepes fejlettségi állapotban van, és csak az állományok 17 százaléka nevezhető jónak – adott helyzetjelentést Rácz Imre. Hozzátette, megyénkben csökkent a búza és a repce vetésterülete, ellenben a kukoricáé és a napraforgóé nőtt, ehhez hozzájárultak a tavalyi felvásárlási árak.

A gyulatanyai bemutatóra meghívást kapott Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke is, aki a gabonaárak emelkedésének hátteréről is beszélt. Szerinte ennek három oka van, az egyik a Kínában néhány éve végigsöpört afrikai sertéspestis, ami után óriási gabonafelvásárlásba kezdett a távol-keleti ország.

– A nemzeti kormányok válságkezelő programjai miatt megnőttek az építőipari termékek, az üzemanyagok, a műtrágya, az olaj és a földgáz ára is, ezek pedig magával húzták a gabonafélék árát is. A harmadik ok pedig nem más, mint a napjainkban is dúló orosz-ukrán háború – fogalmazott a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás szerint ezek a tényezők eredményezték azt, hogy a búza ára 390, a repcéé pedig 800 euró környékén mozog jelenleg.

– A mosatni krízis egyik előidézője az, hogy Oroszország és Ukrajna adja búzából a világ össztermésének az egyhetedét, nagyjából 110 millió tonna búzát, aminek a negyede egy normális évben az exportpiacra kerül, főként Kis-Ázsiába és Afrikába. Ez most azonban a fekete-tengeri blokád miatt nem tud „kijönni”, így a szóban forgó térségekben élelmiszerválság alakulhat ki – hívta fel a figyelmet előadásában Petőházi Tamás, majd áttért az inputanyagok árának drasztikus drágulására, amire minden egyes gazdálkodónak, birtokmérettől függően, egyéni válaszokat kell majd adnia, konkrét megoldóképlet nem létezik és ne is várjon senki.

– Korábban egy hektár kalászos önköltsége 450 ezer forint körül alakult, most ez megemelkedett – közölte a száraz tényeket a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.

Nyavádi László ötven hektáron gazdálkodik, foglalkozik kukoricával, napraforgóval, tritikáléval és meggyel is. Elmondta, nincsenek egyszerű helyzetben, hiszen tavaly óta csak a műtrágya ára négyszeresére emelkedett, most 34 ezer forint a mázsája, ahogy a bérmunka sem lett olcsóbb, itt hektáronként 15 százalékkal emelkedtek az árak.

– A háború kitörése előtt még sikerült 500 liter gázolajat beszereznünk. Azóta ugyan hatósági áron tudunk üzemanyagot venni, de csak alkalmanként 25 litert vásárolhatunk, ami kevés. A kukoricát és a napraforgót már harminc éve Rohodra visszük. Termésmennyiséget, árakat majd csak nyár végén, ősz elején fogunk látni. Nem könnyű ebben az időszakban senkinek, ahogy nekünk sem, mezőgazdászoknak – tette hozzá Nyavádi László.