Mitől sikeres egy vállalkozás? – tették fel a nagy kérdést mindjárt a Lehetőség Roadshow elején, hiszen egyértelműen ezért a válaszért érkeztek azok a fiatalok, akik a Korona Hall termét választották a csütörtök késő estébe nyúló programhoz.

A titok megfejtéséhez vezetett közelebb Kerekes György, a Makronóm Intézet tulajdonosa és szakmai vezetője, aki egy kutatás eredményeiről számolt be. A megvizsgált magyarországi vállalkozások sikerének azonosak a pillérei: több lábon állnak, ezért válságállóbbak is, folyamatosan beruháznak és fejlesztenek, megtartják a képzett és elkötelezett munkatársakat, kiterjedt vevőkörrel rendelkeznek.

Hiány és várakozás

– Legalább ilyen fontos a pozitív szemlélet és hogy igazán szívügye legyen valakinek a vállalkozása, munkája. Ez megjelenik a terméken és a szolgáltatáson, és olyan hozzáadott értéket fog jelenteni, amelyért messziről is eljönnek a vásárlók – hozott erre számos gyakorlati példát Kerekes György.

Jóval szélesebb közegbe helyezte a lehetőségek, az önálló utak keresését dr. György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. A magyar kormány 2030-ig terjedő gazdaságpolitikáját mutatta be, amelyre alapozni lehet a döntéseknél, de amelyet most nagyon nehézzé, bizonytalanná váló külső környezet befolyásol.

A kontextusok elemzésében kitért arra, hogy Magyarország a járvány ellenére tavaly 7,1 százalékos gazdasági növekedést produkált, ez a mutató az év eddigi részében is 6 százalék körül mozog, de a szomszédságunkban kirobbant háború minden eredményt veszélybe sodor. A világ már szembesült az ellátási zavarokkal, energiaterrorizmussal, iparágak termelése lassul le, például a félvezetők hiánya miatt az autópiacon újra meg kell barátkozni a hosszú várakozással, természetesen a drágulás mellett.

Ebben a geopolitikai és világgazdasági helyzetben igyekszik a kormány védőernyőt tartani a magyar gazdaság és a magyar emberek fölé. Amit biztosan meg akar őrizni, az a munkaalapú társadalmi modell, a makrogazdasági egyensúly, és javítani akarja a demográfiai helyzetet, amihez fontos a fiatalok támogatása a családalapításban és gyermekvállalásban. Ezek már biztos támpontok a tervezéshez.



