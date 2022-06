Hit nélkül nem érünk célba

A 320 négyzetméteres modern, ámde a görögkatolikus hagyományokhoz jól illeszkedő templom alapkövét még 2020 pünkösdvasárnapján tették le, elkészülte után pedig már saját templommal büszkélkedhet a mintegy 1500 lelket számláló borbányai görögkatolikus közösség. A 200 férőhelyes épület bizánci stílusjegyeket vonultat fel modern köntösben, ezzel is érzékeltetve a magyarság és a Bizánci Egyház több évszázados kapcsolatát.

Az új templom oltárát Kocsis Fülöp, Szocska Ábel és Orosz Atanáz szentelte fel, miután elhelyezték ott Romzsa Tódor ereklyéjét. – A templomszentelés az egész egyháznak ünnep – kezdte beszédét Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

– Az oltár gyertyáit a püspöki gyertya lángjával gyújtottuk meg, ez a láng kísérte be Isten házába a menetet, kísérte az imádságokat és az ereklyét is. Ez nem csupán egy szertartás, ez a láng oszlik szét a többi gyertyához, pont úgy, ahogy a Szentlélek pünkösdkor leszállt az apostolokra. A lángnyelvként leszálló lélek átalakította az apostolokat, ahogy a püspöki gyertya lángja is mécseseket. Az apostolok egyszerű emberekből Jézus tanításainak hirdetőivé váltak, a gyertyák, mécsesek pedig egyszerű tárgyakból fényforrásokká alakultak – vont párhuzamot az oltárszentelés szertartása és Szentlélek földre szállása között az érsek-metropolita, majd kiemelte: a Szentlélek révén válunk azzá, akivé lennünk kell.

– Keressük a helyünket a világban, meg akarjuk valósítani a törekvésünket, de hit nélkül nem érhetünk célba, és a zűrzavaros világunkban is csak akkor valósíthatjuk meg törekvéseinket, vihetünk végbe nagy dolgokat, ha Istennel működünk együtt. Így jöhetett létre ez a gyönyörű templom is, amire oly sokat várt a közösség – tette hozzá Kocsis Fülöp érsek- metropolita.