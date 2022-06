Maradnak az árstopok. Az élelmiszer- és a benzinárstop október 1-jéig, a hitelmoratórium és a kamatstop pedig december 31-ig meghosszabbodik.

Makrogazdasági elemzők egyöntetű véleménye szerint a jelenleginél is magasabbra törne az infláció mértéke az árstopok nélkül, a korlátozások fenntartása jelentős ársokkot előz meg.



Az már az árstop bevezetésekor látszott, hogy a kereskedelmi láncok módosítani fogják az idei üzleti terveiket a fogyasztás csökkenésének elkerülése érdekében, a vártnál kisebb profittal kell beérniük átmenetileg. Az is tény, hogy a kereskedőket, kereskedelmi láncokat és a kisboltokat különböző mértékű veszteség éri, s sokat számít ebben a kérdésben egy-egy vállalkozás pénzügyi kondíciója is.



Megtartani a vásárlókat



– Magánemberként természetesen azt mondom, hogy jó, ha olcsóbban vásárolhatom meg az árstopos termékeket, azonban egy kis húsbolt tulajdonosaként meglehetősen borúsnak látom a helyzetem – osztotta meg véleményét lapunkkal Sándor, aki évtizedek óta vezeti a boltját Nyíregyházán. Fix vásárlói köre van, sokan a város más részeiről is járnak hozzá a friss húsért, így nincs oka panaszra, ám a számokat hallva már érthető a kettős érzése. – Hetente eladok 110-120 kilogramm csirkemellet, amit jelenleg 1900 forintos áron tudok beszerezni, de az árstop miatt csak 1600 forintért árulhatom, ami azt jelenti, hetente több mint 30 ezer forint ezen a veszteségem. Ez a fő termék, ebből fogy a legtöbb. A szintén árstopos sertéscombon havonta mintegy 40 ezer forint a ráfizetés, a csirke far‑hát ebből a szempontból elhanyagolható tétel. Nekünk kisboltosoknak az a legnagyobb nehézség, hogy a kompenzálást nem terhelhetjük rá a többi termékre, nem emelhetjük ennyivel az árat, mert akkor elveszítenénk a vevőket. Könnyebb helyzetben vannak a multik, ahol több ezer árucikkre el tudják osztani a beszerzési ár és eladási ár közötti különbséget. Örülnék, ha valamennyi segítséget, kompenzációt mi, családi vállalkozásban működő kiskereskedők is kaphatnánk – jegyezte meg, s ugyanerről beszélt a belvárosi kis élelmiszerbolt vezetője is.



Az érem két oldala



– Ne kérjen cukrot, mert most nincs. A nagykerben 400 forintért tudnám megvenni, de 240-ért kellene adnom. Nem fér bele a keretembe, inkább azt mondom, nincs – legyintett. Örül, hogy napraforgóolajból jól készletezett, ám a tejjel már ezt nem tudta megtenni.

– Minden éremnek két oldala van, nekünk vállalkozóknak ebből a helyzetből kell most a legjobbat kihozni, hogy megmaradjunk és 2-5 év múlva is kinyithassunk, kiszolgálhassuk a vásárlókat. Ott spórolunk, ahol tudunk, s próbálunk más cikkeket olcsóbban beszerezni, ám a háború sajnos az élet minden területére rányomja a szomorú bélyegét, az lenne a legjobb, ha gyorsan béke lenne és megállna az inflálódás – mondta Gábor, aki a feleségével felváltva van az üzletben, a négy órában foglalkoztatott alkalmazottjukat azzal engedték el, hogy ha a helyzet rendeződik, visszavárják.



Érdemes lehet fixálni a kamatot



– A kamatstop a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelek kamatának kiszámításához használt referenciakamat mértékét rögzíti a 2021. október 27-i szinten, vagyis főként azokat védi, akik jelenleg piaci kamatozású, legfeljebb egyéves kamatperiódusú jelzáloghitelt törlesztenek. Nekik érdemes fixálniuk a kamatot, mert az időközben jelentős mértékben, megemelkedett kamatok alapján magasabb törlesztőt kellene fizetniük. Ez a veszély jelenleg nem áll fenn, de kérdés, hogy meddig tartható a stop – hívta fel a figyelmet dr. Fazekas Sándor közgazdász. Elmondta, a lassú lépésekben történő kamatemelések kompenzáló lépések az infláció, a forint gyengülése miatt, ami hosszú távon megrendítené a befektetők bizalmát. Kitért arra is, az extraprofitadó miatt és a folyamatos kamatemelések miatt drágulhatnak az új hitelek, jól meg kell nézni, milyen konstrukciót ajánl a bank. A csok, a babaváró ezalól kivétel, ott maradnak a támogatott kamatok, az év végéig biztosan.