A népszerű turisztikai helyeket lényegesen sűrűbben kiszolgáló menetrend augusztus 28-ig lesz érvényben, melyet az utószezoni menetrend követ, alkalmazkodva a turisztikai szezonok változásához.



Magasabb fokozaton



A MÁV-Start május 16-tól már sűrített járatainak, komfortosabb járműveinek köszönhetően a két évvel ezelőttihez képes 80 százalékkal növekedett az előszezoni utasforgalom a Balaton felé. Most pedig még magasabb fokozatra kapcsol a MÁV-Volán-csoport, jelentették be sajtótájékoztatójukon a vállalat illetékesei.



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján június 18-tól több kiindulópontról több expresszvonat közlekedik a Balaton felé, újra elérhetővé válnak a tavaly megkedvelt napijegyek és kedvezményes jegyek, valamint a déli partra étkezőkocsik, az északi partra pedig bisztrókocsik is közlekednek. A vasúttársaság a kerékpáros utasai számára egységes tarifával és jelentősen növelt kerékpár-kapacitással készül.



Fontos a szolgáltatás minőségében, hogy az ország legtöbb területéről átszállásmentes eljutást biztosítson a MÁV-Start a Balaton partjára a nyár folyamán. Ezért több új expresszvonatot vezet be a főszezoni menetrenddel.



A déli parton szintet lép a vasúti utazás. A hétvégi napokon a tavalyinál is több emeletes KISS motorvonattal lehet eljutni a Balatonhoz.



Naponta közlekedik



A Balaton északi partján a nyugati medence felé közvetlen vonatok indulnak Kelet-Magyarországról, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged felől. Számunkra az Aranypart expresszvonat érdekes, amely naponta közlekedik Nyíregyháza és Fonyód között. A vonat a tavalyi évhez képest kevesebb megállóhelyen áll meg, így a menetideje csaknem 20 perccel csökken.



Kerékpárt is szállíthatnak



A Tekergő expresszvonat naponta közlekedik Záhony–­Nyíregyháza–Kőbánya-Kispest–Székesfehérvár–Balatonfüred–Zánka-Erzsé­bet­tábor között. A vonatban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi közlekedik. A Panoráma expressz­vonat Nyíregyháza és Siófok között csak Debrecen, Hajdúszobosz­ló, Szolnok, Székesfehérvár, Balatonaliga, Szabadisóstó, Szabadifürdő állomásokon és megállóhelyeken áll meg. A Panoráma expressz emeletes KISS motorvonatként fog közlekedni, és a helyjegyváltás kötelező. GB



Napijegy az automatából



A Balaton partján már összesen 2 új és 35 felújított automata áll az utasok rendelkezésére a forgalmasabb állomásokon és megállóhelyeken, a gyorsabb és kényelmesebb jegy- és bérletvásárlás megkönnyítse érdekében.



Az automatákban a népszerű Balaton 24 és 72 napijegyek is megvásárolhatók. Az országszerte négyszáznál is több telepített automatának köszönhetően, évente több millió utas juthat az eddigieknél is kényelmesebben menetjegyéhez, illetve bérletéhez a vonatos és buszos ajánlatokat is tartalmazó kínálatból.