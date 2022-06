Turisztikai és gasztronómiai élménykínálattal mutatkozott be Nyíregyháza a szlovákiai Eperjes városnapjain, amit két év szünet után újra megrendeztek. Az egyhetes program részeként három napig vásárt is tartottak, amelyen a nyírségi termelők finomságai mellett a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a város vonzó attrakcióit és a belváros kulturális kincseit is népszerűsítette.



„Szerettük volna megmutatni, hogy Nyíregyháza sokszínűsége és többgenerációs élménylehetősége miatt több napot is érdemes eltölteni nálunk. Ajánlataink között szerepelt az Európa legjobbjának választott Nyíregyházi Állatpark, a gyógyvízéről és wellness szolgáltatásairól híres Aquarius fürdőkomplexum, valamint az időutazást ígérő, népi hagyományokat őrző Sóstói Múzeumfalu is. A kitelepülés ugyanakkor jó lehetőséget kínált a belvárosban található Kulturális Negyed intézményeinek bemutatására is” - számolt be Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.