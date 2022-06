A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve 48, hazánkban is megvásárolható inverteres klímaberendezést tesztelt. Vizsgálták a termékek hűtési és párátlanító hatékonyságát és olyan funkciókat is, mint a szellőztetés, energiatakarékos üzemmód, okostelefonos távvezérlés. A tesztnél mérték a készülékek zajszintjét, továbbá azt is, milyen gyorsan biztosítják a klímák a komfortos hőmérsékletet különféle körülmények között. A terméktesztek tanulságairól, a klímák előnyeiről és hátrányairól Dénes Júlia, az egyesület munkatársa mesélt lapunknak.



Megváltoztak a szokások



Elmondta, egyre többen használnak klímaberendezést, amihez a mind melegebb nyarak mellett a jelenlegi energiaválság is hozzájárul.



– Az emelkedő gázárak megváltoztatták a felhasználási szokásokat, így az embereknek a berendezések hűtési és fűtési képessége egyaránt fontossá vált. Régen sokan a magas áramfogyasztás miatt kerülték a klímákat, ám a modern, inverteres eszközök már energiahatékonyak. Az inverternek köszönhetően a készülék kompresszora mindig olyan teljesítménnyel üzemel, amire szükség van, szemben a régi, fix teljesítménnyel. Természetesen nem feltétlenül van szükség klímára, de ma már azok is bátran vásárolhatnak ilyen gépet, akiknek fontos szempont a takarékosság – tudatta Dénes Júlia, akit a klímaberendezést kiváltó alternatív módszerekről is kérdeztünk.



– Jó néhány praktika van, melyekkel lehűthetjük a lakást, ráadásul hosszú távon előnyösebb lehet a lakás homlokzati és tetőszigetelését modernizálni, ami télen és nyáron is jól jön. Ez nagyon fontos, hiszen a leghatékonyabb klíma is csak egy pazarló berendezés lesz, ha egy rosszul szigetelt lakásban működik, és télen „kiszökik” a meleg levegő, nyáron pedig az óriási hőség enyhítésével küzd a berendezés.



– A jó árnyékolók, redőnyök, rolók is segíthetnek hűvösebbé tenni a belső levegőt, ahogy a szellőztetés is. Ezt is érdemes a reggeli vagy esti órákban végezni, napközben pedig zárva tartani a nyílászárókat, hogy ne melegedjen fel a lakás levegője. Egy ventilátor beszerzése is kellemesebbé teszi a hőmérsékletet, bár valójában nem hűti a levegőt, viszont jót tesz a hőérzetünknek. Az otthonunk páratartalma sem elhanyagolható, ugyanis a száraz meleget könnyebben elviseljük, mint a párásat – adott praktikus tanácsokat az egyesület munkatársa.



Hozzátette: ha a praktikák nem segítenek, és mindenképpen klímaberendezésre van szükség, akkor sem szabad csupán a nagy márkák termékei közül választani.



Az olcsóbb is lehet jó



– A tesztünk rávilágított, hogy az olcsóbb termékek is lehetnek jók. A tesztek előnye, hogy megismerhetjük a konkrét termékek előnyeit és hátrányait, és az eszközök használhatóságánál az ár sem mindig mérvadó. A legdrágább vizsgált klíma 688 ezer forintba került, és bár egészen jó eredményt produkált az egyes kategóriákban, több számottevően olcsóbb termék is hozta ugyanazt a szintet, némelyik még jobban is teljesített. Más termékeknél is hasznos az előzetes vizsgálat, hiszen mindenkinek megvannak a maga igényei, és a sok szempont alapján a vásárló kiválaszthatja a számára legideálisabb berendezést. Az egyéni elvárások miatt nem biztos, hogy valakinek egy tesztgyőztes termék lesz a legjobb, de az eredmények alapján mérlegelheti, melyiket vásárolja meg.



– A vételár mindig kiemelt szempont, ezért azt javasoljuk, a vásárlók ne a legdrágább vagy legolcsóbb készüléket tegyék a kosárba, hanem az igényeikhez mérten igyekezzenek a legjobb ár-érték arányút kiválasztani. Az internet világában ma már néhány kattintással olvashatjuk mások véleményeit, amennyiben rászánjuk azt a néhány percet, sokkal tudatosabban költhetjük el a pénzünket, még akkor is, ha nem profi laborokban végzett teszteket böngészünk – tanácsolta Dénes Júlia.



Bármilyen készüléket is válasszunk, a karbantartásra ügyelni kell! Érdemes a klímát évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, megtisztíttatni. Ha azt észleljük, hogy büdös a berendezés, szakemberhez kell fordulni, mert feltehetőleg összegyűlt valahol a víz a klímában, s ennek poshadása okozza a kellemetlen szagot – a gépben pangó víz pedig a legionella melegágya.