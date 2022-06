Több mint 8 órán át tartózkodott az 50 fokra hevült járműben egy tomajmonostori kislány, az orvosok napokig küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni a gyermeket. A buszban hagyott 4 éves gyermek szomorú történetét sokáig emlegetni fogják, a felelősség tisztázása a hatóságok jogkörébe tartozik, de a tragédia ismét felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a hasonló esetekből mindannyiunknak tanulnunk kell. Ehhez képest nap mint nap látjuk, ahogyan alvó gyereket hagynak a szülők (jó esetben lehúzott ablakkal) a kocsikban, mondván, egy néhány perces bevásárlásért nem cipelik magukkal a gyereket a zsúfolt üzletbe. Egy másik friss tapasztalatot dr. Ujhelyi János gyermekorvos osztott meg lapunkkal, elmondta: ahogyan berobbant a strandidő, máris több kis páciense jelent meg rendelőjében napégéssel. Sajnos ez azt mutatja, mit sem törődünk a főszabállyal: 11 és 15 óra között tilos a napozás.

– A globális felmelegedéssel a hőmérséklet drasztikusan emelkedik, a nap okozta veszélyek fokozottabbak, mint 20-30 évvel ezelőtt, s nincs olyan napfényvédő készítmény, ami a legkritikusabb időszakban megvédene a káros sugárzástól, a napégéstől. A fény -és hőártalom megelőzésével foglalkozni kell! – hangsúlyozta a doktor.

– Testünk a hőtermelés és hőleadás kiegyenlítésével szabályozza saját hőmérsékletét, mely egy bonyolult mechanizmus, a szervezet a hő leadásával (verejtékezés) hűti magát. A magas páratartalom lassítja a párolgást, csökkenti a verejtékezés hatásosságát, emiatt meleg és fülledt időben, közegben a hőleadás nehezítetté válik – emelte ki a főorvos.

Napsütésben nagyon hamar tűzforró lehet az autó utastere, kánikulában percek alatt szauna lehet a kocsiban. Az autósok tudják, ilyenkor olyan a jármű, mint egy kis üvegház, az ablakok miatt a hő nem tud távozni, az üvegek visszaverik a napfényt, így az utastérben 10 perc alatt 10-15 fokkal nőhet meg a hőmérséklet a kinti időjáráshoz képest. Bárki kiszámíthatja, mit jelent ez a nyár közepén, az extrém melegben.

– Minden pillanatban megvan a veszélye zárt autóban a súlyos hőártalomnak, itt nemcsak a folyadékvesztésre kell gondolni, hanem a felborult anyagcsere-állapotra is. A forróság hatására kitágulnak az erek, az agyban is, s ha ott vizenyő gyülemlik fel, agyödémát okozhat, ami eszméletvesztéssel is járhat. Ha parkolóban, zárt autóban, vagy lehúzott ablak mellett alvó kisgyereket látunk magára hagyva, ne menjünk el szó nélkül mellette, hívjunk segítséget – hangzott a legfontosabb teendő.

– Extrém melegben húzódjunk árnyékba, és fogyasszunk bőven folyadékot. Persze rögtön meg is említhetjük a napokban történt másik szörnyű tragédiát is, amikor egy tizenéves energiaitaltól lett rosszul, meghalt a fiú, úgy tudni, alapbetegségekkel is küzdött. Az energiaitalok felpörgetik az anyagcserét, a nagy melegben ezzel ellentétes hatást kell elérnünk, a felhevült testet, a szapora szívverést csillapítani kell. A koffein, a taurin erre nem alkalmas. Legjobb szomjoltó a víz, az ásványvizek, a különböző természetes gyümölcslevek, amelyekben a cukrok és sók a szervezet sóháztartás egyensúlyban tartásához is hozzájárulnak – sorolta a legfontosabb tudnivalókat dr. Ujhelyi János, és oda tért vissza: a kisebb gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül a szülő, egyetlen percre sem. Kitért arra is, a vakáció rengeteg veszélyt rejt, ezért a kerékpárra, rollerekre védőfelszerelés nélkül ne pattanjanak fel a fiatalok, év közben kevesebbet mozognak, mint nyáron, ezért ne vállalják magukat túl nagy túrákkal, tartsák be a fokozatosságot.

– A szülők szemüvegén keresztül a szünidő időszaka nem mindig felhőtlen, izgulnak a gyerekeik épségéért. Én úgy vélem, a táborokban, ahol felnőttek, szakemberek foglalkoznak velük, nagyobb biztonságban vannak, mint otthon egyedül, mert bár tűnhet önállónak egy alsós gyerek, se szeri, se száma a háztartási baleseteknek. S azért jó példákat is hallok, amikor szülői közösségek összefognak és egymásnak segítenek a gyerekfelügyeletben – zárta a doktor.

Kísérő nélkül egy tapodtat sem

A tanév véget ért, a táborok, nyaralások most kezdődnek el igazán. A buszos cégek a szállításért felelnek, a gépjárművet, a sofőrt adják az útra, a biztonságos közlekedésért felelnek, a gyerekekért pedig a kísérők, a pedagógusok, a túraszervezők és segítőik. A megyében nem jellemző, hogy valaki ott maradt volna buszon, vagy lemaradt volna egy kiránduláson, nem merült fel probléma az utakon. Megkérdeztünk olyan települést is, ahol falugondnoki busz segíti a gyerekek szállítását.