– Azzal, hogy 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává emelte június 4-ét Magyarország, új kontextusba helyzete, mit jelenthet a fájdalmon és a búslakodáson túl a magyarok számára Trianon, s megtaláltunk az "értéket" azt, hogy összetartozunk s felelősséggel is tartozunk egymásért, mi magyarok. A felelősségvállalásban és összefogásban jeles példát mutatott az anyahon, s kiváltképp Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amikor az idén februárban a háború elől menekülő kárpátaljai magyarok segítségére siettek a határ mentén. Köszönjük. Sok-sok munka, emberség, szolidaritás és lélek van ebben a segítségben – mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, aki díszvendége és szónoka volt pénteken Nyíregyházán a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésnek.

A történelem időről időre próbára teszi az emberiséget, ilyen korszakot élünk most is, amikor éppen, hogy kilábalnánk egy világjárványból, máris újabb kihívással nézünk szembe: nem egy távoli kontinensen, hanem a közvetlen szomszédunkban háború dúl. Mikor is lehetne nagyobb hívószava a nemzeti összetartozásnak, az emberek összefogásnak, ha nem most? Ez a gondolat vonult végig a június 4-ei, nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésen, melyet Nyíregyházán a tavaly felavatott Életfa-emlékmű előtt tartottak a Hősök terén.

– „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” – kezdte beszédét dr. Polgári András, a megyei kormányhivatal főigazgatója. Az idézettel gróf Széchenyi István magyarság és nemzet iránti elkötelezettségét emelte ki, melyből példát merített a magyar kormány is akkor, amikor június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, s most tanúbizonyságot téve erről, együtt vannak a magyarok, sok-sok helyen emlékeznek meg az 1920-as trianoni békediktátumról.