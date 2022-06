Megszállták Nyíregyháza belvárosát szombat délelőtt a kerékpárosok, ugyanis a megyeszékhely főtere ad otthont az immár tizedik Michelin Bringafesztiválnak. Egész nap színes, változatos programokkal várják a kicsiket és nagyokat négy különböző zónában: Jubileumi, Adrenalin, Kölyök, Gamer. Ebben az évben sem feledkeztek meg a digitális játékok szerelmeseiről, hiszen a Gamer zónában játékokat, szimulátorokat lehet kipróbálni (batak reflex, VR starship, óriás carrera pálya, mindball, selfie droid robot).

Forrás: Sipeki Péter





A Kossuth tér egyben játszótér is, ahol a gyermekek 5 éves kortól játékos formában tanulhatják meg a biztonságos kerekezés alapjait KRESZ és ügyességi pályákon. Az idei rendezvény egyik újdonsága az Adrenalin zóna a Sprint és Slow ride futammal. A nagyobbak, akik igazán bevállalósak, ebben a zónában kipróbálhatják magukat. Az idei Michelin Bringafesztiválon is számos ajándékkal kedveskednek a szervezők. Az ajándékokra beváltható pecsétgyűjtés mellett értékes nyereményeket is kisorsolnak a regisztrált résztvevők között.



Szombat délelőtt a gyülekezőket táncegyüttesek produkciója és Hajós András műsorvezető várta.



A rendezvényt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója nyitotta meg. A megyeszékhely vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy a város és a Michelin Hungária jól egymásra talált, hiszen az önkormányzat és a cég számára egyaránt fontos az egészséges életmód, a környezetvédelem és a biztonságos közlekedés. Ezeket a célokat jól szolgálja a bringázás, hiszen mind a hármat megtalálhatjuk a kerékpározásban. A város első számú embere utalt arra is, hogy a település behálózzák a kerékpárutak, s annak a reményének adott hangot, hogy minél többen élnek ezzel a lehetőséggel.



Dr. Nemes Attila beszédében azt emelte ki, hogy a tizedik, jubileumi bringafesztivál már hagyománynak tekinthető Nyíregyháza életében. A rendezvénnyel két céljuk van: az első, hogy tovább népszerűsítsék a biztonságos és balesetmentes közlekedést, a másik pedig, hogy kicsik és nagyok jól érezzék magukat.



Hogy valóban mindenki jól érezze magát, arról a már említett programok és a további feladványok gondoskodtak. Volt többek között a nap folyamán kvízjáték, triál show, flashmob, vidám kerekezés.