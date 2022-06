Mint mindig, péntek délután is gyerekzsivajtól volt hangos a Szent István utcai Csodavár Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház, ám most egy kicsit több izgalom volt a levegőben. A közlekedési délutánon tesztlapírás, verseny és sorsolás várt a gyerekekre és szüleikre.

– A pandémia után most van lehetőségünk arra, hogy újra ilyen programot szervezzünk – mondta lapunknak Kisari Károly, a nyíregyházi Down Egyesület elnöke. – Nem véletlenül döntöttünk a közlekedésbiztonsági nap mellett, hiszen a családokat – a gyermekeket, legyenek épek vagy fogyatékkal élők, valamint a szüleiket is arra biztatjuk, hogy részesítsék előnyben az egészséges életmódot, válasszák a környezetbarát közlekedési eszközöket, érkezzenek hozzánk biciklivel, rollerrel.