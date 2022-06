Hazánkban mindössze három darab van belőle (Nyíregyházán, Székesfehérváron és Szegeden), páncélozott, multifunkciós és 500 lóerős motor hajtja – nem akármilyen járművet tekinthettek meg kedden a rendvédelmi nap látogatói, ugyanis a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy különleges, a legnagyobb bajban is bevethető monstrumot hozott a Kossuth térre.

Döbbenetes paraméterek

A tűzoltók körbevezettek minket a járművön, és megosztották velünk annak döbbenetes paramétereit. A gépjármű felépítménye cserélhető, a rendvédelmi napra egy hétezer literes víztartállyal a hátán érkezett, de cipelhet műszaki mentőkonténert is.

A felszereléssel kamionokat, gépkocsikat húzhat ki az árokból, de nem hiányozhat a készletből a legmodernebb feszítővágó berendezés sem. A kocsi orrán két nagy teljesítményű vízágyú van, és a kerekeket is külön fúvóka permetezi, hogy a legnagyobb lángokon is átgázolhassanak a monstrummal a tűzoltók. A vízágyúk mellett avaroltó fúvóka is van, s a berendezéseknek köszönhetően ki sem kell szállni a kocsiból, minden a fülkéből vezérelhető.

Biztonságot nyújt a fülke

Belülről egy masszív bunker hatását kelti a gép, s a páncélzat miatti korlátozott kilátás sem probléma, mert 360 fokos kamerarendszer segíti a vezetőt és az „anyósülésen” helyet foglaló kollégáját. Ez utóbbi hely is tartogat érdekességeket, ugyanis az említett vízágyúkat két ­joystickkal lehet vezérelni a fülke biztonságából. Mint megtudtuk, a hatkerekű kolosszus bevetéséhez külön parancsnoki engedélyre van szükség, de ha menni kell, akkor méretét meghazudtolóan, akár 100 kilométeres óránkénti sebességgel is vonulhatnak a helyszínre a tűzoltók.