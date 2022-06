A kínálati sokszínűséget látva csak rácsodálkozni lehet, mennyi élményt képes nyújtani manapság egy nyári tábor mondjuk azokhoz az időkhöz képest, amikor még a „kulcsos gyerekek” kifejezés ismerősen csengett. A mobiltelefonok kínálta virtuális világnál mindenképpen többet, ámbár meglehet, hogy ezzel nem mindenki értene egyet. De maradt még egy fontos kérdés: vajon napjaink ifjúsága hajlandó-e bizonyos házirend szabta korlátok között még nyáron is eltölteni legalább egy hetet összezárva másokkal, és alkalmazkodva hozzájuk?

Bevált helyszínek

Ilyesmiken morfondíroztunk a minap Paposra tartva, hogy kihasználva a nyílt nap adta lehetőséget, belessünk a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 5. Farkas Gyula Területvédelmi Zászlóalj honvédelmi táborába.

Az idei nyári tábor az első turnusban mindjárt két helyszínen fogadja az érdeklődőket, a vajai Vay Ádám Múzeum és a Vajai Kiskastély területén, illetve Paposon a Fülöp Lovastanyán. A nyílt napba természetesen Paposon pillanthattunk be. Bevált helyszínek ezek, egymás utáni két évben is rájuk esett a választás, és ahogy a tábor parancsnokhelyettese, Cservenyák József százados – aki egyébként matematika–testnevelés szakos tanár – mindjárt a megérkezésünk után elmondta, nem kizárt, hogy a jövőben sem mennének máshová, ha ezzel a vezérkar is egyetért.

Azt mindenképpen hozzá kell tegyük, hogy nem ez az egyetlen turnus az idei szezonban, három másik követi majd, és nem is a mostani kettő a kizárólagos helyszín. Az e heti tábor 12–15 éveseknek szólt, összesen 20 maximált férőhellyel, a jövő héten pedig a 15–18 éveseket fogadják, illetve júliusban – hogy mások előtt is megnyílhasson a lehetőség – Újfehértón, a Honvédelmi Sportközpontban fogadnak 20-20 tanulót két héten át, ahol leginkább a sportoké lesz a főszerep.

Akik már tudják, hogy a „honvédelmi” kifejezés nem holmi javító-nevelőt, vagy kőkemény laktanyai életmódot takar, nem haboznak, gyorsan beadják a jelentkezésüket. A programok itt is változatosak és élvezetesek, a szabályok pedig nem szigorúbbak, mint másutt, legfeljebb másmilyenek.

Egyfajta pályaorientáció

A megyében a fő tematika a lovaglás – Bárdudvarnok és Szanazug kínál hasonlót az országban, másutt harcos, túlélő, hagyományőrző, vitorlás és más remek tematikákat kínálnak –, így a nap ebéd előtti felét a táborozók a lovastanyán töltik. Vacsora előtt pedig különféle honvédelmi sportfoglalkozások – akadálypálya, tájékozódási verseny –, illetve kvízzel kiegészített rendhagyó történelemórák követik egymást a Vajai Kiskastély sportpályáján.

– A mostani turnusban három olyan tanulónk is van, akik már jártak nálunk korábban. A tábor népszerűségét jól jelzi, hogy az április 1-jén nyíló regisztráció után két napra be is teltek a férőhelyek – adta tudtul Cservenyák százados. Ennél a tematikánál megfigyelhető, hogy kezd kissé elnőiesedni a lovassport, no de sebaj, harcos amazonokra is bőven van igény. – Mindenki kitartóan és a saját szintjét megugorva teszi a dolgát, a tábor végére meg is látszik a diákokon, hogy határozottabbak, mint amikor ide beléptek. Egyébként nem katonákat képzünk, ez egyfajta pályaorientáció a részünkről, hiszen nem lenne baj, ha később minél többen éreznének kedvet a katonaélethez, ugyanakkor az ilyen táborok a honvédség és a civilek közötti kapcsolattartás erősítésére is kiválóak – magyarázta a parancsnokhelyettes.

Nem kétséges, ebben a táborban a gyakorlókba bújtatott (a bakancs nem kötelező, de a bokát tartó stabil lábbeli elvárás) résztvevők némi fegyelmet és rendszerességet is tanulnak. Hatkor van az ébresztő, a reggeli torna sem maradhat el, ahogy a napi ötszöri étkezésnek ugyancsak fix ideje van. Némi pihenő persze engedélyezett, amikor a mobiltelefonokat is használhatják, egyébként nem az a cél, hogy azon lógjanak. Sokkal fontosabb a mozgás, az aktivitás, a hasznos időtöltés.

Egyensúlyban marad

– Minden figyelmünk a táborozóké, gyakorlatilag 24 órás szolgálatban 12-en felügyeljük a csoportot, nem számolva bele a külsős szolgáltatókat. Természetesen egészségügyis szakember is van velünk éjjel-nappal. Mindenkinek más a kedvence, vannak, akik a lovaglás miatt jöttek, mások számára az akadálypálya vagy az airsoft lövészet jelenti az igazi kikapcsolódást. Pénteken ünnepélyes díjátadót tartunk, ahol már a szülők is velünk lehetnek, illetve még a csütörtöki nyílt napon is benézhetnek a gyerekeikhez. Az érmekkel és kupákkal az egész héten végzett és pontozott – egyéni és csoportos – teljesítményeket jutalmazzuk, sőt a legrátermettebb táborozó – ahogy az országban másutt is – egy piros barett sapkát kap.

A körülményekre igazán nem lehetett panasz, az egyébként megversenyeztetett, és nyertesként kiválasztott tanya fedeles lovardájának köszönhetően a rossz időjárás se gördíthetne akadályt a lovaglás elé. Látszott is a gyerekek arcán, hogy remek a hangulat, ráadásul őket aznap is a gazda, Fülöp Bálint lovaskultúra-oktató taníthatta.

– Három csoportba osztottam a résztvevőket: az elsőbe azok tartoznak, akik eddig csak messziről láttak lovat, őket vezetett hátason szoktatjuk hozzá a sporthoz. Akik már ültek nyeregben, futószárazhatnak, a legügyesebbek pedig önállóan is ügethetnek – mutatott körbe. Fülöp Bálint szerint az „egyensúlyban, elengedett kézzel ülő lovas” – nála ugyanis elsődleges ennek az elsajátítása – már attól sem lepődik meg, ha véletlenül elhagyja a kengyelét. Ezt a szintet elérve úgy berögzül a lovaglás, akár a biciklizés, nagyobb kihagyás után is menni fog.

Borítókép:A legbátrabbak és legügyesebbek önállóan is galoppozhattak a fedeles lovarda védett közegében | Fotó: Pusztai Sándor