Még viszonylag fiatal a jeles napok között a kerékpározás világnapja, hiszen 2018 óta ünneplik június 3-án szerte a világban. Ugyanakkor ez a közlekedési eszköz közel két évszázados múltra tekint vissza, és e hosszú idő alatt rengeteg átalakuláson ment keresztül. Az USA-ban született meg az ötlet, hogy világnappal kellene ünnepelni a kerékpározást, többek között annak egyedisége, sokoldalúsága és hosszú élettartama miatt. Az ötlet aztán értő fülekre talált, ugyanis az ENSZ Közgyűlése 193 tagállam egyetértésével elfogadta ezt az indítványt.



A kerékpározás megyénkben is egyre kedveltebb közlekedési, sportolási vagy éppen szabadidős forma, ezért biciklis egyesületeket kérdeztünk meg, milyen megbecsültsége és kultúrája van a drótszamaraknak térségünkben.



Remek alternatíva lehet



– Nyíregyházán is folyamatosan növekszik a kerékpárosok száma. A közlekedésben is jó alternatíva, hiszen egy lakótelepről a belvárosba 10-15 perc alatt be lehet érni, amit autóval sem lehet sokkal kevesebb idő alatt megtenni, és még parkolóhelyet is keresni kell – árulta el lapunknak Vinnai Zsolt, a ViniBike Kerékpáros Sportegyesület elnöke. Hozzátette: az év több napján jó alternatíva a bicikli a többi közlekedési eszközzel szemben.



– Vannak azonban hátráltató tényezők is, ugyanis többször mondták már nekünk, hogy egyes munkahelyeken nem megoldott a drótszamarak biztonságos tárolása, nincsenek fedett tárolók, így egy gyors zápor után vizes kerékpárra kell ülni a tulajdonosnak. A kerékpárutak folyamatosan épülnek a városban, és a kutatások is azt támasztják alá, hogy így a biciklisek biztonságban érzik magukat, és nagyobb kedvvel pattannak nyeregbe. Az autós kultúrán még lenne mit csiszolni, mert sokan rossz szemmel néznek ránk. Természetesen a biciklisek között is vannak renitensek, de a közös edzéseinken sajnos sok veszélyes szituációba kerülünk a gépkocsivezetők miatt – tudtuk meg az egyesület elnökétől.



Szemléletváltásra van szükség



Vinnai Zsolt azt is elmondta, a megyében több úton nem megfelelő a bicikliutak minősége.



– A megyeszékhely hálózata jól fejlődik, igaz, vannak még „üres foltok”, amiket pótolni kellene, de bízunk benne, hogy a jövőben azok a szakaszok is megépülnek – tette hozzá, majd kiemelte: szemléletformálásra lenne szükség, hogy a közlekedők toleránsabbak legyenek a biciklisekkel, és az iskolákban is oktatni kellene a kerékpáros közlekedést, hogy a jövőben a fiatalok is szabályosan használják a biciklijüket.



Az egyesület sikerrel szerepelt a Közlekedéstudományi Intézet pályázatán, így július közepén határon átívelő biciklitúrát szerveznek. A program célja az egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése. Nyíregyházáról kiindulva, egy jól járható útvonalon tekerhetnek el a résztvevők Szlovákiáig, és mintegy 150 kilométert tesznek majd meg.



– A kilencvenes évek óta sokat fejlődött a megyeszékhely és a kerékpáros élet is – ezt már Kazai Béla, a Zöld Kerék Alapítvány elnöke mondta el lapunknak. – Most sokkal többen tekernek, az utak is egyre jobbak a városon belül, a tokaji kerékpárútra pedig sokáig vágytunk, és nagyon örülünk, hogy az is teljesült. A nagykállói szakaszt viszont fejleszteni kellene, mert biztosak vagyunk benne, hogy sokan jönnének onnan is kerékpárral dolgozni a dugóban ücsörgés helyett. Az átvezetések nem egységesek, valahol elsőbbsége van a biciklisnek, míg máshol nem, ami megtévesztő lehet az autósok és a biciklisek számára is – tudatta az egyesület elnöke.



– A városban gyorsan mozoghatunk kerékpárral, nem kell parkolót keresni, bár könnyebben el is lopják a járgányunkat. A hosszabb utaknak is bátran nekivághatunk egy jól felszerelt kétkerekűvel, hiszen rengeteg kiegészítőt kapni hozzá.