A Winnetou-regényeken felnőtt férfiak többségének összefut a nyál a szájában, ha a vadnyugat parazsán grillezett medvetalpról esik szó. A mackó e nemes – bár eredeti helyén sokszor halálos – „alkatrészének” pecsenyéjével talán csak a bölénypúpé vetekedhet – legalábbis az író, Karl May szerint.

Teljesen más a helyzet a napokban újra az érdeklődés fókuszába került kaukázusi medvetalppal, amelynek égési sérülésre emlékeztető, szörnyű tüneteiért ez az erősen mérgező növény a felelős.

A medvetalptól „megégett” ember fotóján megrökönyödőknek hátborzongató lehetett a minapi hír: „Emberi bőrre veszélyes, a kaukázusi medvetalphoz hasonló növény bukkant fel újra Heves megyében. A megyei kormányhivatal szakemberei a Szosznovszkij-medvetalpat Kompolt külterületén azonosították.”

Akár egy megégés

A Szosznovszkij-, és a még agresszívebb rokon kaukázusi medvetalp a zellerfélék családjába tartozó, ernyős virágzatú, évelő, többméteresre növő özönnövény. Temérdek furokumarint tartalmaz, amely a bőrre kerülve erősen fényérzékennyé teszi az érintett bőrfelületet, ami UV-sugárzás nyomán kipirosodik, viszket, és 1-2 napon belül égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg rajta. A növénnyel érintkezés után a bőrfelületet azonnal mossuk le szappanos vízzel és óvjuk a fénytől. Orvosi kezelés nélkül maradandó károsodást, például szembe kerülve vakságot okozhat. Hazánkba Kárpátaljáról kerülhettek be magjai a Tisza-mentén, 2014-ben Gergelyiugornyán találtak több példányt, ami nem kerülte el a megyei növényegészségügyi hatóság figyelmét sem.

Figyelemmel kísért

– Ez a veszélyes medvetalp jelent meg anno a vásárosnaményi Tisza-parti üdülőövezetben, Gergelyiugornyán is. A fertőzött területet a vásárosnaményi önkormányzat elkerítette és figyelmeztető táblát helyezett ki. Növényvédelmi szakértőink vizsgálták meg a lokalizált veszélyforrást, ami azért nem volt számukra újdonság, mert jó ideje végzik már a veszélyes invazív növények, köztük kiemelten a medvetalp földerítését is – idézte fel az eseményeket a megyei növény- és talajvédelmi hatóság vezetője.

Sipos Tibor kérdésünkre most is elmondta: – Ahol találnak ilyen növényeket, nyomban izolálják. Ez a helyzet az ugornyai, lokalizált medvetalp­állománnyal is, amelynek sorsát figyelemmel kísérjük és gondoskodtunk ismétlődő irtásukról. Az utóbbi évek aszályos időjárásának talán egyedüli hozadéka, hogy ez a sok csapadékot, nedves, párás körülményeket kedvelő medvetalp kifejezetten rosszul érzi magát. A Tisza árterében sem tudja egyelőre bizonyítani legendás túlélőképességét – igyekezett eloszlatni a természetjárói aggodalmakat Sipos Tibor.

Védekezni nehéz

A gigantikus méretre megnövő kaukázusi medvetalp igazi túlélőművész: ha kivágják, mélyre nyúló karógyökerei folytán újrahajt, és 4–6 hét alatt regenerálódik. A levélen át fölszívódó gyomirtók csak a hajtásokat pusztítják el.

A gyökerek sziszifuszi kiásásán kívül hatásos a bennük tárolt tápanyagkészlet kimerítése rendszeres vágással. A magvak azonban akár 15 évig is csíraképesek maradnak, ezért a területet még sokáig rendszeresen ellenőrizni kell. A közelében csak teljesen zárt ruházatban és védőszemüvegben szabad dolgozni, mert átlátszó nedve mérgező.