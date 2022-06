Vjacseszlav Szkunc a kilencvenes évek elején Zubaniccsal együtt érkezett Nyíregyházára Kárpátaljáról , ők voltak az első légiósok a Szparinál - olvasható a Szpari közösségi oldalán.

Míg előbbi a remek passzairól és indításairól volt híres, utóbbi hihetetlen győzni akarásával vívta ki a szurkolók szimpátiáját. Volt, hogy testi épségét nem kímélve rohamozta a kaput, annyira gólt akart szerezni. Küzdeni tudása példaértékű volt, és a Spartacus egy remek szezon végén 1992-ben ki is harcolta az NB-I-be jutást. Pályafutása végén is a megyében maradt, Fehérgyarmaton játszott, Kölcsén pedig edzőként is dolgozott.

Kedden érkezett a megdöbbentő hír, hogy 53 esztendősen itt hagyott bennünket, a betegség legyőzte. A Szpari nagy családja egy jó játékossal ismét szegényebb lett.

Forrás: nyiregyhazaspartacus.hu

Vjacseszlav Szkunc 53 esztendős volt.

Emlékét örökre megőrizzük!

