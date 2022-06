A héten megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák: június 24-éig 1162 helyszínen, 3185 vizsgabizottság előtt mintegy 257 ezer középszintű szóbeli vizsgát tesznek a diákok az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján.

Vannak, akik már a hónap első hetén számot adtak a tudásukról: az emelt szintű érettségire jelentkezők június 1-je és 9-e között maturáltak – emelt szinten több mint 66 ezren vizsgáztak.

A felkészülés nem volt könnyű, ugyanis a pandémia miatt sokáig távoktatásban szerezhették csak meg a szükséges ismereteket, ezért több helyen programokat is indítottak az iskolák, hogy pótolják a járványhelyzet miatti hiányosságokat. Megyénkbeli iskolákat kérdeztünk arról, hányan adnak számot tudásukról a következő napokban és hogy mennyire volt zökkenőmentes a felkészülés.

Rácz Tiborné, a nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium intézményvezetője lapunknak elmondta, az iskolában szerdán, három vizsgacsoportban kezdődtek meg a szóbeli vizsgák.

Fontos a kiváló vizsgaszereplés, a diákok nagy része egyetemen szeretne továbbtanulni

Forrás: Pusztai Sándor

– A héten kettő, a jövő héten pedig egy csoport ad számot a tudásáról. A pandémiát megelőző évekhez hasonlóan készültünk az idén, végig jelenléti oktatásban. A korlátozások feloldását követően szeptemberben minden osztályban felmértük, milyen hiányosságok jelentkeztek az online oktatás miatt. Emellett minden évben plusz felkészítő órákat tartottak a kollégák, így könnyebben vághatnak neki a vizsgáknak a diákjaink – tudtuk meg Rácz Tibornétól, aki azt is elárulta: 60 végzős diák érettségizik, emellett sokan előrehozott vizsgákat is tettek.

Egyetemre készülnek

– A tanulóink nagy része továbbtanul egyetemeken, főiskolákon, és büszkén mondhatom, a múlt heti emelt szintű érettségin sok diákunk maximális pontszámot szerzett. Ez a külső mérés kiváló visszacsatolás a diákjainknak és tanárainknak egyaránt. A tanulók orvosi, jogi és tanári pályára is mennek, nagyon színes a továbbtanulási paletta – hangsúlyozta Rácz Tiborné.

– Az idén három osztályunk 85 végzős diákja érettségizik, és bár a pandémia megnehezítette a felkészülésüket, úgy látjuk, az utolsó tanévben korrigáltuk a korábbi tanévek hiányosságait – ezt már Tormássiné Kapitány Ágotha, a nyíregyházi Szent Imre katolikus gimnázium igazgatója árulta el lapunknak.

Hozzátette: mindenki megkapta a kellő segítséget a felkészüléshez, és a legjobb tudásával áll majd ki a bizottság elé.

– A diákok 95 százaléka egyetemre készül, és szinte mindenkit fel is vesznek a felsőoktatásba. Széles a skála, ugyanis az orvosi, gyógyszerészeti, jogi, műszaki és nemzetvédelmi hivatás is nagyon kedvelt a tanulóink körében. Bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan most is szép eredményekkel zárnak majd a diákjaink. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, ugyanis nyilvánosságra hozták az emelt szintű vizsgák pontszámait és osztályzatait, s a tanulóink ötös osztályzatokkal tértek vissza a külső helyszínekről – emelte ki az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, minden diáknak biztosítottak érettségi előkészítőt közép- és emelt szinten egyaránt, ezen túlmenően egyéni foglalkozások is voltak a diákok kérései alapján.

Babicz Gyöngyi Ilona, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója kiemelte: öt osztály 151 végzős diákja érettségizik, s a nagy létszám miatt szükség is van a kéthetes vizsgaidőszakra. – A magas számhoz jönnek még az előrehozottan érettségizők, akik szintén sokan vannak: 70-en adnak számot a tudásukról, többnyire idegen nyelvből, de vizuális kultúrából és földrajzból is érettségiznek.

Magasak a ponthatárok

– A stabil nyelvtudás nagyon fontos a diákjainknak, akiknek az előrehozott érettségi után marad idejük egy másik nyelvvizsgára, esetleg a választott nyelvből felsőfokú bizonyítványt szerezni. A továbbtanulás nagyon fontos számukra, sokan mennek orvosi, állatorvosi, fogorvosi egyetemre, de a közgazdasági és jogi egyetemek is népszerűek, továbbá a bölcsészszakokat is sokan választják. Nagyon örülünk, hogy folyamatosan növekszik azon tanulóink száma, akik műszaki egyetemen folytatják a tanulmányaikat. A munkaerőpiacon óriási az igény az ilyen szakemberekre, ráadásul ez egy remek visszacsatolás is az intézményünknek.

– A matematika–fizika tagozatunk elindulása óta tapasztalható ez a változás, így látjuk: eredményes a munkánk. Ugyanakkor más osztályokból is akadnak olyan tanulók, akiket beszippant a fizika világa. Az írásbeli érettségi eredmények biztatóak, az emelt szintű vizsgák viszont nagyon nehezek voltak. Ennek ellenére a diákok jól vették az akadályokat, megküzdöttek a kiváló eredményekért, hiszen a korábban említett szakokon nagyon magasak a ponthatárok – részletezte Babicz Gyöngyi Ilona.