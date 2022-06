Ettől persze jóval szerteágazóbb szektorokban is vannak üres álláshelyek, mint például csomagolói munkakörökben, a mezőgazdaságban, konzerviparban, és nem utolsósorban a futármunkában is számítanak rájuk. Ez utóbbihoz különösebb eszköz sem kell, mindössze egy kerékpár, Egyszóval, az előtt, aki szeretné kipróbálni magát diákévei alatt valamely munkaterületen, nyitva áll a kapu, csak be kell lépni rajta. Az pedig külön öröm, hogy mostanság anyagilag is megéri a tizenéveseknek néhány órát azzal foglalkozniuk, ami érdekli őket, amiben szeretnének némi munkatapasztalatot szerezni.

Ez utóbbit hangsúlyozták a térség egyik legnagyobb iskolaszövetkezetének a Meló-Diáknak a képviselői is, akik a Mustárház, a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda és a városi önkormányzat meghívására tartottak előadást középiskolásoknak csütörtökön a városházán. A szünidő előtt azért hívták össze a fiatalokat, hogy átfogó képet kapjanak a diákmunkáról, a lehetőségekről, a fizetésekről.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntőjében kiemelte, néhány hét éppen elég ahhoz, hogy a felnőttkor előtt állók belekóstoljanak a munka világába, bepillantsanak egy-egy munkahelyi közösség életébe. – Arra vigyázzatok, hogy mindig egyensúlyban maradjon a munka, a pihenés és a tanulás aránya. Az önkormányzat hivatala és az intézményei júliusban és augusztusban készségesen fogadnak titeket, örülünk, hogy minden évben szívesen dolgoznak nálunk lelkes fiatalok – mondta az alpolgármester.

Az iskolaszövetkezeti tagság előnyökkel jár

– A diákmunka egy életforma, az első lépés az önállóság felé, sokaknak anyagi biztonságot nyújt, ugyanis ma már nemcsak szezonálisan lehet beállni dolgozni, hanem az év 365 napján, folyamatos kapcsolatban vagyunk a munkáltatókkal, évente 20 ezer diák elhelyezkedését segítjük – erről már Oláh Csongor, a Meló-Diák iskolaszövetkezet regionális vezetője beszélt. Hozzátette, ma már a vállalkozások, vállalatok munkaerő-utánpótlásukat is ebből a foglalkoztatási formából merítik. Felhívta a figyelmet arra, hogy szóbeli megállapodás alapján senki ne álljon be dolgozni, az iskolaszövetkezeti tagság nem kerül sokba, ellenben legalitást, biztonságot nyújt a tanulói jogviszonnyal rendelkezők foglalkoztatásában. Elhangzott, az induló órabér, az idén 1150 forint, de szakterülettől függően akár 1800 forintot is megadnak a versenyszférában. A 15 év felettiek kizárólag szülői engedéllyel dolgozhatnak, többségük a rugalmas időbeosztásban, vagy akár home office-ban.





Jól jön a pénz

– Sokaknak ez az első lehetőség a fizikai munkavégzésre, a felelősséggel járó munkára, s úgy gondolom, hogy mindenki igyekszik a személyiségéhez passzoló munkát keresni, amiben jól érzi magát – osztotta meg tapasztalatát a diákpolgármester, Ecsedi Noémi.

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző előadásából kiderült, 2013 óta nyaranta két turnusban, 4-4 héten át megnyílik a lehetőség önkormányzati diákmunkára a megyeszékhelyen is. Az országos diákmunka-program két pillérre épül: az önkormányzati diákmunkára, illetve a mezőgazdaság és a turizmus-vendéglátás területére. Nyíregyházán többek között a múzeumok, az óvodák, a könyvtár, az egészségügyi alapellátás is bekapcsolódik a programba. Például a nyíregyházi óvodákban turnusonként 30-40 fiatal talál munkát, a polgármesteri hivatal működésébe turnusonként 30-30 középiskolás vagy egyetemista tekinthet be. Dudás András tavaly a hivatal közigazgatási osztályán dolgozott. – Korrektek voltak a munkatársak, hamar betanították a munkafolyamatokat. Engem érdekel a közigazgatás, ezen a területen szeretnék továbbtanulni és dolgozni, ezért jelentkeztem a munkára – mondta a kossuthos diák.



Varga Szilveszter a Bóbita óvodában segédkezett, s egyik évben a kórházban a raktárban pakolt. Mindkét hely tanulságos volt számára, mint mondta: a pénz jól jött, s korosztályát egyértelműen ez inspirálja munkára.