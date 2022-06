Mától a Kállay Gyűjtemény, pontosabban a Kállay-ház bejáratától jobbra elhelyezett emléktábla sarkában egy kis porcelán korong található, rajta ébenfekete alapon egy családfa, vagy ha úgy tetszik életfa motívummal. Érdemes előtte megállni, és az NFC kommunikációra alkalmas telefonunkat hozzáérinteni. Valami különleges dolog fog a telefonunkon megjelenni.

Ezt a kis korongot Lapidaris kőnek nevezik, és az ötlete két megyei kötődésű nagyszerű feltalálónak, Simon Andrásnak és Berencsi Máténak a fejéből pattant ki évekkel ezelőtt. Azóta már szép üzleti sikert futott be, és egyre több helyen ismerik szerte a nagyvilágban. Lapunk hasábjain többször is írtunk erről az innovatív találmányról, illetve tavaly ősszel a városi önkormányzat sajtótájékoztató keretében külön is bemutatta.

– Amit most a kezemben tartok, tulajdonképpen egy szép Hollóházi porcelánba bujtatott aprócska „számítógép”. Amikor még a pandémia előtt megismertük, mindjárt el is döntöttük, hogy a felhasználásukkal „felfűzünk rájuk” egy turisztikai emlékkört a városban. A Kállay-ház csak az egyik, ahová kikerült, teszünk ilyet még a Móricz Zsigmond Színház, a megyeháza és a városháza épületére, a templomainkra, de a Bessenyei-, a Huszár-, a Városalapítok-szobra és a Kossuth szobor is kap ilyet. Később kétnyelvű (magyar és angol feliratos) táblák is felhívják majd rájuk a figyelmet – fogalmazta meg az alpolgármester, jó böngészést kívánva minden érdeklődőnek.

Az elmúlt időszak fejlesztésének köszönhetően már nem csak böngészésre alkalmas a Lapidaris, a felhasználók saját fényképeiket, történeteiket, visszaemlékezéseiket is hozzátársíthatják a már meglévő adatbázishoz.