Itthon kamatoztassák tudásukat

A rendezvényen Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, természetes, hogy nap mint nap elhaladunk bizonyos épületek mellett, s talán nem tudjuk, micsoda értéket képviselnek.

– A vetélkedőnek az volt az egyik célja, hogy felhívjuk ezekre az értékekre a figyelmet, rávilágítsunk, milyen gyönyörű helyen élünk. Ezt a tudatot szeretnénk erősíteni az egyes településeken, közösségekben, ráadásul ez gazdasági értelemben is egy kiváló befektetés. Az az alapvetésünk, hogy a gazdaság van az emberért, de ahhoz, hogy boldog életet élhessünk, munkára is szükség van. A megyei identitás erősítésével ugyanis a fiatalok itthon kamatoztathatják majd azt a tudást, amit hazánkban, vagy akár külföldön szereztek – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke.

Az eseményen jelen volt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke, a közgyűlés alelnöke is, aki arról számolt be a jelenlévőknek: a verseny résztvevői bepillanthattak a bizottság munkájába, és reméli, többen a jövőben is foglalkoznak majd ezen értékekkel.

– A vetélkedő fordulói alatt megtapasztalhattuk, mennyi energiát fektettek a diákok a felkészülésbe, ugyanis az értéktárban 150 érték található, ami óriási bázis. A tanulók bebizonyították, hogy sokat készültek, és elmélyültek a szakmai anyagban. A döntőben egy különleges feladatot is kaptak a csapatok: be kellett mutatniuk és a bizottságnak ajánlaniuk egy leendő értéket, és nagyon érdekes, különleges javaslatok érkeztek – tudtuk meg a bizottság elnökétől.