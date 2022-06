Tizennégy tagú delegáció vendégeskedett nemrégiben a borbányai SM Centrum szálláshelyén, a Lajtos utcában. A Miskolcon és vonzáskörzetében élő sclerosis multiplexes betegeket és hozzátartozóikat Kék Ignácné, a rehabilitációs és apartmanházként is működő intézmény első embere vezette körbe.

Elmondta: a hotelrészleg, amely az eredeti elképzelések szerint lakóotthonként ­funkcionált volna, régen ­elkészült, ám a fenntartó Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) nem kapott olyan mértékű állami támogatást, amelyből – pénztárcabarát ­térítési díjak mellett – a ­rentábilis működtetésre futotta volna, így jelenleg a környékbeli betegek nappali ellátásán túl kvázi gyógy­üdüléseket kínál a rehabilitációs központ, ahol egyszerű turistaként is bárki megszállhat.

Megcsappant a létszám

– A reggeltől délutánig nyitva tartó centrum ingyenes (államkincstár által finanszírozott) szolgáltatásait elsősorban a naponta bejáró, Nyíregyházán és vonzáskörzetében élő betegek veszik igénybe, ám ha valaki nemcsak önellátós szállást szeretne, hanem kipróbálná a gyógyászati eszközöket és szolgáltatásokat, például az egyéni gyógytornát, gyógymasszázst, mágnesterápiás vagy ultrahangkezelést, erre is van lehetősége, a pandémia óta ugyanis megfogyatkoztak a helyi látogatók, van szabad kapacitásunk – ismertette Kék Ignácné.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei SM Egyesület elnöki tisztét is ellátó ápolási szakember hozzátette: a társszervezetek – így például most az Észak-Magyarországi SM Egyesület – látogatásai remek alkalmat teremtenek a kapcsolatápolásra, a tapasztalatcserére, a pszichológiai rehabilitációra is. A közeljövőben Tokajból, Pécsről, Győrből és Szolnokról érkeznek majd gyógyulva nyaraló sorstársak a centrumba.