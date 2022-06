A tereprendezés, a medencék karbantartása a végéhez ért, már csak a napsütéses jó idő kell a strandoláshoz. Június 3-án nyit a nyíregyházi Parkfürdő, s bár a gyereknap már elmúlt, a fürdő ajándéka a kicsiknek szól: a 10 év alattiak ingyen fürdőzhetnek a hétvégén. S, hogy a felnőttek se maradjanak ki a jóból, ingyenes reumatológiai vizsgálaton vehetnek részt, s egy masszírozásra is betérhetnek a gyógyászati sátorba. A gyermekcentrikus nyitás részeként lesz még aquazumba, aqafitnesz, s a Burattino Bábszínház szórakoztatja közönségét.



A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, dr. Podlovics Roland szerdán sajtótájékoztatón számolt be az idei szezon kínálatáról, hiszen mint minden évben, ezen a nyáron is bővelkednek programokban.



– Bízunk benne, hogy sokan meglátogatnak bennünket, 2019 óta ez lesz az első olyan nyarunk, amit járványügyi korlátozások nélkül tervezhettünk meg. A legjelentősebb beruházásunkon két éve túlestünk, a Tófürdő 2019-ben újult meg, a Parkfürdőben pedig a szokásos karbantartási munkákat végeztük el, megerősítettük a gépészeti rendszert, a termálkutakat átvizsgáltuk és karbantartási munkákat végeztünk rajtuk, s lassan a zöldfelületek rendbetételével is végzünk – mutatott körbe a fürdő területén a vezérigazgató. Majd felsorolta a nagyobb rendezvényeiket.

Kézilabdatorna, strandfoci



Két strandkézilabda-tornának is a Parkfürdő ad otthont, június 16-án a 2008/2009-ben született fiúk és lányok alkotta csapatoknak rendeznek egy villámtornát, amire június 2-áig lehet jelentkezni. Július 2-3-án a megyei szövetség rendezi meg a Hun-Beach Strandkéziladba Tornát, ahová felnőtt és utánpótlás korosztályban is várják a nevezőket.



– Július 14-17. között csapnak össze a csapatok a 10. strandfoci bajnokságon, a vándorserleg mellé százezer forint jutalom jár – emelte ki a népszerű sportrendezvényt dr. Podlovics Roland. Elmondta azt is, augusztusban szervezik meg a SóstóSerfesztet, ahol gasztronómiai különlegességeket is ígérnek, a szeptember második hétvégéjére időzített Nyíregyháza Extreme Trail terep-, akadályfutó verseny pedig két naposra bővül.



– Június 10-étől a szezon végéig szerdánként és péntekenként éjszaka is lehet fürdőzni, sokan k is használják e lehetőséget. Az árainkról is szólnék, 2019 óta nem emeltünk, sajnos 2022-ben nem kerülhettünk el egy 20 százalékos emelést, amellett, hogy a nyíregyháziak kedvezményét minden jegytípusnál meghagyjuk – tette hozzá a vezérigazgató. KOVárják a külföldieket



– A szezon elején járunk, de nincs okunk panaszra, elég jó a forgalmunk. Még nem köszöntött be a szünidő, s általában június közepétől indulnak el a szabadságolások is, ezért inkább a hétvégeken jönnek a vendégek. Az időjáráson nagyon sok múlik, és azon is, mennyire térnek majd vissza a külföldi vendégeink. Az elmúlt 2 évben a járvány behúzta a féket, kevesebb látogatónk volt határainkon túlró, ahogy a szomszédunkban dúló háború hasonlóképp nem kedvez a turizmusnak, a mi térségünkben pedig kifejezetten visszafogja az utazási kedvet – mondta el lapunk kérdésre dr. Podlovics Roland.