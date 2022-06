A Kossuth téren dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere fogadta a végzősöket.

– Néhány éve, az önök egyetemi tanulmányainak kezdetén a nem nyíregyháziakat a város polgáraivá fogadtuk, amellett, hogy egyetemi polgárokká is váltak. Ezt nagyon komolyan gondoltuk, és akkor is azt mondtam, örülnék, ha ez nemcsak a tanulmányaik idejére szólna, hanem később is nálunk képzelnék el a jövőjüket. Polgármesterként kiemelten fontos feladatomnak tekintem, hogy az egyetem hallgatóit és oktatóit az önkormányzat segítse annak érdekében, hogy a fiatalok piacképes tudással léphessenek ki a munkaerőpiacra – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Dr. Kovács Ferenc az ország legnagyobb, 290 milliárdos beruházásáról is beszélt, és a hallgatók figyelmébe ajánlotta, hogy a projekt rengeteg munkahelyet teremt, így nekik is lehetőséget nyújthat.

– Sokat kell tennünk ahhoz, hogy a fiatalok helyben maradjanak: szükség van munkahelyekre, megfelelő lakhatásra, és szeretnénk megteremteni a legjobb alapokat az ifjúságnak – tette hozzá.

Kötelékben repültek

A végzősök nevében Kovács Karolina, a Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke búcsúzott a várostól. Beszédében elmondta, sosem feledik el Nyíregyházát, ahol a fiatalkor legszebb éveit tölthették.

– A legszebb pillanatainkat éltük át, sokan új otthonra leltek itt. Én is itt találtam meg a szerelmet, életre szóló barátokat szereztem, akikkel együtt megyek tovább az utamon. Bár többünket messzire visz innen az élet, mindig a második otthonunk marad Nyíregyháza, és megnyugvás lesz ide visszatérni – zárta gondolatait a Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke.

– Az egyetem sokféle képzést kínál a jelentkezőknek: műszaki, informatikai, gazdálkodás és menedzsment, sőt mezőgazdász képzés is van az intézményben. A népzenészekre is nagyon büszkék vagyunk, hiszen nálunk kezdték meg először az országban a népzenetanárok oktatását. Az egyetem jogelődei révén a tanárképzés fellegvára volt, ráadásul van egy olyan szak, ami egyedülálló hazánkban: nagy múltra tekint vissza a pilótaképzésünk, s ha már a téren sok szak képviseltette magát, ők se maradjanak ki az ünneplésből – szólt a Kossuth téri tömeghez Halkóné dr. Rudolf Éva. Beszéde után rendhagyó látványnak lehettek szemtanúi a felvonulás iránt érdeklődők, ugyanis a végzős pilóta hallgatók kötelében repülve szelték át az eget Nyíregyháza főtere fölött.