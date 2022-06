– A pályázataink eddig is igen jelentős eredményeket hoztak számunkra, melyekre nagyon büszkék vagyunk – mondta a pénteki magyar–román közös projektet bemutató rendezvényen dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Kiemelte a tömbkórház projektet, amivel a magyar egészségügy történelmébe is beírta magát a nyíregyházi egészségügyi intézmény, hiszen olyan kubatúrát, eszközparkot jelent, ami nemcsak a mi, hanem a hazai kórházak életében is példátlan.



Sok életet mentenek meg



– A jövőben is építünk arra, hogy határ menti megye vagyunk. Ezt és az együttműködéseket kihasználva olyan uniós források elnyerésére készítünk pályázatokat, melyek az egészségügyi ellátás színvonalát, a betegellátás biztonságát szolgálják – fogalmazott a főigazgató, és kitért egy 2017-ben indult ugyancsak közös programra, ami a Fertőzés nem ismer határokat címet kapta, s a jelentőségét az adja, hogy 2022-re túl vagyunk egy világjárványon, amely megváltoztatta a mindennapjainkat, az életünket, a feladatokat és az ellátást is.



– A mostani közös program középpontjába a szív- és érrendszeri megbetegedések ellátásának fejlesztését helyeztük, ami nemcsak az eszközökön múlik, hanem a szakmaiságon, a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréjén, s ezzel kölcsönösen tudunk fejlődni.



Dr. Szondi Zita beszélt arról is, hogy az oktatókórház a megyében és a megyén kívüli területek akut infarktusos betegeinek ellátását is végzi, ami jelentős eredmény, stabilan működik és nagyon sok életet ment meg, és sok egészséges életévet tud ajándékozni az embereknek.



– Ezt a továbbiakban is fókuszba kell helyeznünk és fejleszteni, s már látjuk a következő sikeres projektet is, ami egy újabb, az infarktusellátásban használt berendezés beszerzését teszi lehetővé – mondta a főigazgató, aki kiemelte a megelőzés, valamint az egészségtudatosság fejlesztésének fontosságát.



Nem számít a határ



– Négy éve indult a program, de nem tudtuk, hogy ilyen nehéz lesz – ezt már Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke mondta, utalva a világjárványra, s a jelenleg is dúló háborúra, ami nehezítheti a beszerzéseket, ám bíznak benne, sikerül mindent megoldani. – Ebben a két megyében nem csupán arra a mintegy egymillió emberre kell gondolnunk, akik itt élnek, hanem arra a több mint 2 millióra is, akik évente átutaznak ezeken, hiszen a szívinfarktus sem törődik a határokkal, az egészségügyi fejlesztés ezért is nagyon fontos. Ezen dolgozunk, közösen a jövőben is – tette hozzá.



Dr. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a két megye kiváló kapcsolatát és az ellátási formák javításának jelentőségét.



– Ami 2006-ban még a legmodernebb eszköznek számított, már elavult, cserére szorul. Az orvostechnológia azonban gyorsabban fejlődik, mint a GDP és a lehetőségeink, éppen ezért fontos minden olyan uniós támogatás – határokon átnyúló pályázati kiírás –, ami az ellátást, az eszközpark fejlesztését segíti.

Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosok, a partnerségünk nagyon fontos – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc. A megyeszékhely polgármestere beszédében szólt a szív- és érrendszeri betegségek nagyon magas arányáról, a kezelés, gyógyítás fontosságáról, s elmondta, Szatmárnémeti vezetőivel folyamatosan egyeztetnek arról, hogy a 7 éves költségvetési ciklusban milyen közös uniós pályázatokat nyújthatnak be, az egészség és a prevenció kiemelten fontos. A két város közös, már nyertes pályázata a levegőminőség javítását, védelmét szolgálja – jelentette be.



Javuló túlélési esélyek



A több mint 23 millió eurós projekt részleteiről Komán Attila fejlesztési igazgató számolt be. Szatmárnémetiben – ők a fő kedvezményezettek – a megyei sürgősségi kórház főépületét bővítik ki egy új, nyolcszintes szárnnyal, helikopterleszállóval, korszerűbb lesz az eszközpark, megújul a kórház gyógyszertára is.

A kisvárdai kórházban megtörténik a központi laboratórium fejlesztése, a kor legmodernebb diagnosztikai gépeit szerzik be az épületgépészeti felújítás mellett.

A nyíregyházi oktatókórház érsebészete egy hibrid érsebészeti műtétekhez kiváló detektoros C-íves röntgenberendezéssel, fix lapos univerzális műtőasztallal gazdagodott. A kardiológiai vizsgálatok mellett a perifériás érbetegek vizsgálata és intervenciós ellátásának bővítése érdekében beszereztek egy DSA röntgenkészüléket, lélegeztetőgépet és négy infúziós pumpát. Az Invazív Kardiológiai Laboratórium eszközfejlesztése növeli az akut miokardiális infarktus ellátás biztonságát, csökkenti az infarktusos betegek katéterezésig eltelt idejét (door-to-ballon time). Ezzel javulnak a betegek túlélési esélyei – hangzott el a konferencián, mely előadás-sorozattal zárult.