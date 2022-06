. Nem mindennapi együttműködés kezdődött meg a napokban az AQUA Sport Egyesület és az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete között. A sportolói szemmel felfedezett természetvédelemről és környezettudatosságról csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót az érintett szervezetek vezetői.



A 2004 óta működő civil közhasznú sportegyesület alapító elnöke, Szakács Roland arról számolt be a média képviselőinek, hogy Rudikné Kecsmár Ágnes személyében sportpszichológus foglalkozik a 14-18 éves vízilabdázókkal. A szakember foglalkoztatását azért érezték fontosnak, hogy a koronavírus-járvány után még jobban megerősödjön a közösségi szemlélet, a fiatalok tudatosabban vegyenek részt az együttes munkában, de tudatosabban lássanak rá az őket körülvevő külső környezetre is.



– Megkezdődtek a sportpszichológusi foglalkozások, de éreztük, hogy nem megfelelő helyszín erre a lelátó, az uszoda előtere, a parkoló. S akkor jött a gondolat, hogy a megyei vadászkamara székháza a természetközeli környezetben jó helyszíne lehetne a tréningeknek. A kamara partner volt ebben, azonnal mögénk állt, s hétfőn a lánycsapatunk, kedden pedig a gyermekcsapatunk vett itt részt foglalkozáson. Egy-egy ilyen alkalom több részből áll, a sportpszichlógusi beszélgetés előtt a fiatalok a kamara munkatársaitól tájékoztatást kaptak többek között a környezetvédelemről, a vadgazdálkodásról, sőt a gyermekek az íjászattal is megismerkedhettek. Csillogó szemmel, leírhatatlan boldogsággal, új energiával tértek vissza az uszodába a sportolók ebből az ingergazdag környezetből – mondta Szakács Roland. – A Vadászkamara felajánlotta a további lehetőségeket is a program színesítésére, vár majd a fiatalokra lövészet és lézeres lövészet is. Ez csupán egy kapcsolat kezdete, szeretnénk az együttműködést szorosabbra fonni a kamarával, a sportegyesület a tizennyolcadik születésnapját június 19-én a székházban és az udvarán rendezi majd meg. Úgy gondolom, méltó környezetben, patinás helyszínen tudjuk fogadni az egyesülethez kötődő családokat. A vízilabdázók is szeretnének hozzájárulni a természetvédelemhez és a környezettudatossághoz, az ősszel több száz ifjú sportolónkkal megyünk szemetet szedni. Mindazt a szépet és jót, amit mi a víztől kapunk, szeretnénk visszaadni a természetnek.



Az ifjúság nevelésének kérdése nagyon fontos a Vadászkamara megyei szervezete számára, ezért is alakították ki pályázat segítségével a székházat olyan sóstóhegyi ingatlanon, ahol lehet iskolai csoportokat fogadni. Erről már ifj. Plavecz János, a Vadászkamara megyei elnöke számolt be. Szólt arról is, hogy a kamara is szervezett már vadászok, családtagok és iskolások bevonásával szemétgyűjtési akciót.



– A mai fiatalok úgy érzik, számukra az a büntetés, ha nem lehetnek bent, az én gyermekkoromban pedig az volt a büntetés, ha nem lehettünk kint a szabadban. A fiatalokat nevelni akarjuk a természet szépségére, s fel akarjuk tárni előttük az élővilág megannyi titkát. Rájönnek, elég csak felmenni egy magaslesre, és máris sok érdekes ismerettel lesznek gazdagabbak. Az AQUA Sport Egyesület kérése beleillett a programunkba, nyitottak vagyunk az ilyen jellegű kérésekre, hiszen úgy alakítottuk ki a székházunkat, hogy iskolai csoportokat tudjunk fogadni, programot nyújtani – fogalmazott ifj. Plavecz János, aki még hozzátette: – Az idei országos vadásznapot a mi kamaránk rendezi meg augusztus 27-én Tiszadobon, s a programok összeállításakor szintén az ifjúság nevelése lesz a központban. Nagyon sok programot tervezünk a számukra, hogy ismerjék meg mindazt a munkát, amit az erdőkben végzünk a természet fennmaradása érdekében. A sok-sok gyermek mellett örömmel fogadjuk majd az AQUA Sport Egyesület vízilabdázóit is.



Nem hagyott nyugodni bennünket a gondolat, és a sajtótájékoztató után megkérdeztük Szakács Rolandot, miért pont a Vadászkamarára esett a választásuk, hiszen számos más intézmény, szervezet is van Nyíregyházán.



– Erről valóban nem beszéltem a sajtótájékoztatón, de az ötlet oda vezethető vissza, hogy régóta vadászom, főleg azon a vidéken, ahol a mezőgazdasági vállalkozásom is van, a sportegyesületi teendőket társadalmi munkában végzem. Azt éreztem, hogy a sportpszichológusi foglalkozásoknak még nem találtuk meg a megfelelő színteret, s akkor jött a szikra, mi lenne, ha kamarával felvenném a kapcsolatot, hiszen mint tag ismertem a körülményeket. A kamara partner lett, így színvonalában tudjuk biztosítani azt a helyet, ahol csend van, nyugalom van, s hozzá tudjuk még tenni azt az értéket, hogy a környezetükre figyeljenek a fiatalok – mondta Szakács Roland, aki 2000 óta tagja a vadászok nagy társadalmának. – A vadászat nálam a vad megfigyelését jelenti leginkább. Fegyverrel a vállamon cserkelni szeretek, figyelem a természetet, s az, hogy élményekkel feltöltődve kellemesen elfáradok a nap végére teljes harci díszben, az jó érzés... (De ez már egy másik történet, nem lehetetlen, hogy olvasóink találkoznak még lapunk Horgász, vadász oldalán Szakács Rolanddal.