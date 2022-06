Az elmúlt időszakban többször is foglalkoztunk a képregény világával és a tehetséges honi alkotókkal, de arról még nem esett szó, hogyan is készül manapság egy piaci értelemben is sikeres képregény, mi a kiadók elvárása.

A munkafolyamatba nemrég egy igazi profi engedte bepillantani a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium rajzosait a megyei könyvtárban, ismét Kertész Sándor író, grafikus vendégeként. Farkas Lajos rajzolóval már korábban is találkozhattunk Nyíregyházán, de arról, hogyan dolgozik, eddig még egyáltalán nem beszélt.

Az élet hozta így

Talán még emlékeznek, a „kosztümös” történelmi képregények varázslója kollégájával és „felfedezőjével”, Futaki Attilával látogatott el először a nyíregyházi képregénybarátokhoz, kettejük életútja 2009-től keresztezte egymást. Röviden ezúttal is elmondta, hogy gyerekkora óta boldogan rajzol, amióta az édesanyja rajzlappal és ceruzával leültette a hokedli mellé. Egy 1976-os kaposvári iskolai könyvtárlátogatáson kerültek a kezébe a francia Pif újság bekötött számai, és abban látott először olyan képregényeket – például a Rahan történeteket –, amelyek elvarázsolták.

Persze gyorsan rájött, hogy először meg kell tanulnia jól rajzolni. Így felvételizett a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába, eljárt szakkörökbe, végül diplomát szerzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (ma már egyetem), és sokan találkozhattak a fiatal karikaturistával, portrérajzolóval a fővárosi Vörösmarty téren.

– A tanulmányaim alatt eszembe sem jutottak a képregények, csak akkor ötlött fel bennem, hogy a képregényekre kellene átnyergelnem, amikor a gazdasági válság kihúzta alólam az egyik reklámügynökségnél szerzett munkámat. Szerencsére összehozott a sors Futaki Attilával, aki éppen nagyon elcsúszott egy Walt Disney-nél vállalt projektjével, a Percy Jacksonnal. Rám talált és megkért, hogy segítsek be neki. Onnan már minden ment magától – idéztük fel ismét a kezdeteket.

Farkas Lajos ma már csak francia piacra dolgozik, és szégyenszemre kezdjük a franciáktól visszavásárolni a csodaszép, kemény fedeles albumait. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne dolgozna itthonra, csakhogy ma már francia szerződési feltételekkel. És itt már bele is merültünk a piaci elvárások sűrűjébe.

Évente ötezer album

Aki jelen pillanatban a honi rajzolók között profinak számít, nyugati és amerikai piacra dolgozik, mert így meg tud ebből élni.

Tudni kell, hogy Franciaországban például – ahol a műfajt a kilencedik művészetnek tartják, többre becsülik, mint Kelet-Európában – a könyvpiac felét a képregények teszik ki, és ezeket hatalmas képregényáruházakban árusítják. Egy nagyobb kiadó naponta kiad egy könyvet, a teljes frankofon piacon évente ötezer (!) album is napvilágot lát.

A nemzetközileg is jegyzett vendég a közönség okulására ezúttal valódi forgatókönyvet is hozott magával, s az eredeti vázlataiból ugyancsak bemutatott néhányat. A végleges verziókból a könyvtárban kis kamarakiállítás nyílt.

– A kiadók kizárólag azt akarják viszontlátni a rajzokban, amit a forgatókönyvíró leírt, akárcsak a filmek esetében. Nem véletlenül nevezik a képregényeket rajzolt filmeknek, azzal a különbséggel, hogy egy képregényes forgatókönyv harmadannyi oldal, mint egy filmes. Az első fázis a karaktertervezés és a helyszínek megtervezése. A fő- és mellékszereplőkről általában 10-12 különféle karaktert is megrajzolunk, ruha- és mozdulattervekkel, a szerkesztő ebből választja ki a neki megfelelőket – magyarázta.

A helyszínek fontosságát jól illusztrálja, hogy legutóbb például még tőle, a sokszor bizonyított rajzolótól is próbarajzot, egy totálképet kértek egy római városbelsőről tömegekkel, középpontban a Forum Romanummal. Egy, a Római Birodalom teljes történetét bemutató albumot terveznek, ahol mindennek hitelesnek, korhűnek kell lennie, és a rajzolókat megversenyeztették a munkához.

20220526 Nyíregyháza A Farkas Lajos képregényrajzoló munkáiból nyíló kiállítás, majd ezt követően a résztvevők megpróbálkozhattak képregény készítésével. Képen: Kertész Sándor író, képregénykutató Fotó: Sipeki Péter SP Kelet-Magyarország

– A tervezésben segít az internet, olykor filmjelenetek is adhatnak inspirációt, de nem érdemes szolgai módon másolni, mert az ilyen rajzok sohasem hitelesek. Az oldaltervezés tulajdonképpen a vázlatosan megrajzolt layout, a dinamikát érzékeltető figurákkal, krokikkal (krokizni nagyon tudni kell!), erről készül az aprólékosan kidolgozott tusrajz. Ezeket az oldalakat számítógépre viszik, és még olyan részletekkel is kiegészítik, amit a nagyjából A3-as oldalfelületen kézzel lehetetlen lenne a képkockákba berajzolni. Az igazi fanok képesek nagyítóval megszemlélni minden egyes képet. S mivel a képregénykészítés csapatmunka, az oldal a színezőhöz kerül, majd egy külön alkalmazott teleírja a szövegbuborékokat. És mindennek a tetejében ott a szerkesztő, aki mindenbe beleszól – magyarázta Farkas Lajos.

A fiatal gimnazisták lesték minden szavát, különösen azok, akik már kacérkodtak a képregénykészítés gondolatával. A fő gondot mindig az adja, hogyan kövessék egymást a képkockák az oldalon (Z elrendezésben), hová kerüljenek a szóbuborékok (fentről lefelé a sorrend) és hogy a karakterek közül ki álljon elöl vagy a középpontban (mindig az elsőként megszólaló). Fontos tudni, hogy aki ilyen munkát szeretne, annak portfólióval kell rendelkeznie. A megrendelő szigorú határidőket szab, egy oldalt szerencsés egy hét alatt elkészíteni, profi módon hamarabb csak ritkán lehetséges.

Az ókor és a középkor a kedvenc

Miután a mester és a tanítványok mindent megvitattak, kezdődhetett a rajzolás.

Munka közben az egyikük, Timku Liliána elmondta, hogy korábban már ő is meg-megrajzolt egy-egy oldalt, de nem találta jónak a képkockák elrendezését. – Igazából a saját ötleteimet szeretném képregényeken viszontlátni, ezért forgatókönyveket is írok, szeretnék nyomot hagyni, és a világgal megosztani a fejemben lévő üzeneteket. Olvasni is imádok, így az irodalmat összemixelem a rajzolással. Az ókori Hellász vagy a középkor a kedvenc történelmi korszakom, mert tele van és tele is zsúfolható mitikus történetekkel, legendákkal, babonákkal – árulta el. Képregényeket nem gyűjt, de online sokfélét olvas, kedvencei az animék.