Azt mondják, minden út Rómába vezet, valakinek pedig a sikerhez – tesszük hozzá –, s nemrég azt is megtudhattuk, hogy olykor a gyomron keresztül. Legalábbis ez derült ki legutóbb, amikor interjút kértünk Csatlós Klaudiától, az erőemelés – eddig még – koronázatlan királynőjétől és a Stand Up Comedy Humortársulat legújabb reménységétől.



S hogy miként is jön képbe az evés? Pofonegyszerűen: Csatlós Klaudia imád jókat enni. Már ha engedik. Mások attól jóllakhatnának, ha csupán falatozni látnák. Legnagyobb szerencséjére viszont éppen olyan sportágban teljesít egyre jobban, ahol mindez egyenesen követelmény. Minél nagyobb súlyokkal akad dolga, annál nagyobb energiát kell elégetnie, így minél több izmot épít, annál többet ehet.





Rekord 22 évesen



A kezdetektől sportos alkatú lány eredetileg a fitnesz terén szeretett volna nagyot domborítani, ezért miután 11 éve a fővárosba költözött, szorgalmasan edzőterembe járt. Ott fedezte fel egy erőemelő-­egyesület vezetője 2013-ban, azzal biztatva, hogy indulhatna felhúzó- és erőemelő-megmérettetéseken.



– Soha nem gondoltam magamról, hogy kivételesen erős lány lennék, de tetszett az ajánlat, és belevágtam. Azóta több nemzetközi versenyen is megfordultam, és büszke vagyok arra, hogy 2013-ban, a junior Európa-bajnokságon 22 évesen felállított rekordomat még mindig nem döntötte meg senki – magyarázta.

Nem mellesleg két évvel ezelőtt az országos erőemelő-ligakupán az open/felnőtt kategóriában a legkisebb súlyú, 70 kilogramm alatti indulóként ő lett az összes női versenyző közül a legerősebb, ugyanazokat a súlyokat megmozgatva, mint a tőle 15 kilogrammal nehezebbek. Az már csak hab a tortán, hogy 2021-től strongwomanként bontogatja a szárnyait, sőt fekvenyomó és kamionhúzó versenyeken is indul, az utóbbin többször tíz tonnát megmozgatva. Nála szinte mindennapi, hogy kétmázsás traktorkerekeket forgat, 150 kilogrammos lengősúlyokat cipel, hex rúdon 170 kilogrammot húz fel a talajról.



Persze hiba lenne most azt hinnünk róla, hogy már a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában falhoz állította a fiúkat. Akkoriban még festőművésznek készült, művészeti magániskolába is eljárt. – Végül nem adtam be a jelentkezési lapomat a művészeti szakközépiskolába, attól tartva – és ettől a szüleim is féltettek –, hogy a művészkedésből nem fogok tudni megélni – magyarázta, amiben persze egy 14 esztendős bizonytalansága is benne volt.



Annál tudatosabban ébredt fel benne a vágy a pandémia két esztendeje alatt – miközben nem nagyon lehetett edzőterembe menni, verseny, de cél se nagyon volt, és a betegségen is átesett –, hogy szívesen belefogna valami újba, ami a sporttal egyenértékű, vagy legalább hasonló örömforrásul szolgálhat. – Így találtam rá az interneten Orosz Gyuri humorista felhívására, amelyben Humortechnikumot hirdetett. Mit se tudtam az egészről, de jó ötletnek tűnt. Ezzel csak nyerhetek, gondoltam. Persze nem szóltam senkinek, nehogy később magyarázkodnom kelljen egy kellemetlen felsülés után. Egyébként sem szokásom, hogy előre kibeszéljem a terveimet – folytattuk a beszélgetést.



Humorízléssel megáldott



Klaudia ilyesmit még soha nem csinált, de az ismerősei általában viccesnek tartották, és igyekszik is a vele történtekre humorral tekinteni. – Azt sem szeretem, ha a társaságomban valaki rosszabbul érzi magát, mint mielőtt hozzám csatlakozott. A Humortechnikum egy olyan programsorozat, amelyet minden évben megtartanak. Az előadásokat hetente megtartják, ahol Orosz Gyuri elmondja az észrevételeit, tanácsait, illetve a közönség szavazatai alapján pontokat lehet gyűjteni. Az egész elődöntővel zárul, ahol komoly zsűrin múlik a továbbjutás. Aki pedig a döntőben is jól szerepel, a társulat tagja lehet. Nyáron ezt is sikerült elérnem, pedig az első fellépésem előtti pillanatokban még azon gondolkodtam, hogy talán most kellene hazamenni. Két percet kaptunk, ami jóval többnek tűnik színpadon. Ott poént poénnak kellett követni. Szerencsére jó visszajelzéseket kaptam már akkor, végig nevetett a közönség. Gyuri egyébként is mindig azt mondja, hogy ha valaki nem jó két percben, ötben sem lesz jobb. Ő tanított meg rá, hogyan csiszoljak az előadásmódomon, hogy ne legyen felolvasós, darabos, de szerinte van „humorízlésem” a műfajhoz. Magam is érzem, hogy előadásról előadásra fejlődök, már jóval hosszabb, 20 perces etapot is tartottam, nemrég pedig Redenczki Marcsi kért fel, hogy a legközelebbi önálló estjén én adjam a vicces felkonfot – tudtuk meg.



Csatlós Klaudiát az sem érte váratlanul, hogy ennél a műfajnál írni is kell, korábban ugyanis a sportolói Facebook-oldalán gyakran jelentkezett hosszabb-rövidebb jegyzetekkel. A fiatal humorista jó úton van afelé, hogy akár a Showder Klubnak is tagja lehessen, bár a nyíregyházi közönséget és a szüleit is csak nemrég örvendeztette meg egy fellépéssel, amihez külön hazai „ízeket” felvonultató szöveget írt.



Minden jó ötlet számít



– Egyelőre még a saját karakteremet építgetem a színpadon, önmagamból merítve ötleteket. Ha beugrik valami használható, címszavakban azonnal leírom, és ha összejött egy műsorra való, szerkesztem. Leggyakrabban késő este jönnek a legjobb gondolataim. Időnként gegpartikat rendezünk, ahol a kollégák a javaslataikkal segítenek, illetve a Budapest Gardenben szintén gyakorolhatunk. Szakmai tanácsokért pedig mindig fordulhatok a mentoromhoz és első számú példaképemhez, Orosz Gyurihoz – nyilatkozta, hozzátéve, hogy amíg csak lehet, a versenysportról se kíván lemondani.