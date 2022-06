Egy hosszadalmas és fárasztó út után érkeztünk meg a Rajna-vidéki városba. Két teljes, programokkal teli napot töltöttünk Iserlohnban. Kedden rövid városnézés és körbevezetés után megtekintettük az évente megrendezett iserlohni plakátkiállítást, melynek nyertese 2022-ben egy nyíregyházi fiatal lett. A nap további részében látogatást tettünk a Checkpoint nevű ifjúsági szervezetnél, eltöltve egy kellemes, szórakozással teli délutánt, de bepillantást nyerhettünk a helyi szociális munkába is, mely alapvetően a terepmunkára fókuszál. Természetesen közösen egyeztettünk az előttünk álló projektjeinkről, amelyeket ők is lelkesen fogadtak, így a jövőben elkezdődhet a közös munka. A másnapot a Seilersee tónál kezdtük, majd ifjúságügyi felelősökkel találkoztunk, megismertük munkájukat, s ellátogattunk ifjúsági házukba is. Ezután a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Irodához hasonló felépítésű és célú, iserlohni Ifjúsági Parlament (Kinder- und Jugendbüro) fiataljaival ismerkedtünk meg, akikkel rögtön megtaláltuk a közös hangot és elkezdtük terveink szövögetését. Az iserlohni tartózkodásunkat a város alpolgármesterével és a nyíregyházi testvérvárosi bizottság tagjaival eltöltött vacsorával zártuk.

Örülünk, hogy részvételünkkel hozzájárulhattunk a testvérvárosi kapcsolat elmélyítéséhez és reméljük, hogy terveink tényleges együttműködéssé válnak, melyeket az elkövetkező időszakban fogjuk egyeztetni iserlohni partnereinkkel.

- Tóth Anett és Ricsei Réka, Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda -