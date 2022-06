Véget ért a tanév, és az általános iskolások életük újabb nagy pillanatához érkeztek: egymást karolva, iskolatársaik tisztelgő sorfala mellett vonulva elballagnak iskolájukból, melyben éveken át gazdagították tudásukat, és gyűjtötték a sokszor életre szóló emlékeket. Az idei ballagások örömét tovább fokozta, hogy a koronavírus-járvány miatt korábban nem, vagy csak korlátozottan lehetett ilyen ünnepségeket tartani, az idén azonban semmi sem szabhatott gátat a rendezvényeknek.



– Az idén 29 diákunk int búcsút az intézménynek, és a gyerekek mellett a tanárok is nagyon várták már a ballagást, hiszen utoljára 2019 júniusában tarthattuk meg a hagyományos rendezvényt – árulta el lapunknak dr. Bárány János, a nyírpazonyi Színi Károly Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője.



Hozzátette: a ballagás és a tanévzáró ünnepség a hagyományoknak megfelelően az iskola udvarán lesz június 25-én 9 órakor.



Újból közönség előtt



– A gyerekek nagyon várták már a rendezvényt, hiszen utoljára három éve volt olyan évzárónk, ami az iskola hagyományait követi – ezt már Mócsánné Nagy Ágnes, a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatója mondta el lapunknak. Kiemelte: közel kétezer ember előtt inthettek búcsút iskolájuknak a végzősök az intézmény megújult udvarán június 18-án.



– Négy osztály 96 tanulójától búcsúztunk, nálunk ilyenkor hagyomány, hogy megszólalnak a harangok a tiszteletükre, aztán következik a felvonulás a szülők és az osztálytársak gyűrűjében. Tavaly és tavalyelőtt is volt ballagás, de nem lehetett ott ekkora közönség, ráadásul nálunk az elsősök is aktív résztvevői a rendezvénynek, így az ő szüleik is látják, mennyire büszkék vagyunk azokra, akik nálunk végeztek – Mócsánné Nagy Ágnes.