Ahogy a mesékben a jó elnyeri méltó jutalmát, úgy térült meg a Gold Dance Group oktatóinak és tanítványainak kemény munkája. A nyíregyházi táncstúdióban közel másfél évtizede foglalkoznak klasszikus- és jazzbalettképzéssel. A csapatok ez idő alatt több országos és nemzetközi versenyen indultak és értek el szép sikereket.

Indiai ellenfelük is volt

Ebben az évben „ismeretlen terepre” tévedtek: jelentkeztek egy számukra új megmérettetésre, a WDA táncvilágbajnokságra, amit a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége szervezett. A nagy eseményig azonban túl kellett jutniuk a Tavaszi Kupán és a Magyar Bajnokságon. Mindkét akadályt sikerrel vették, így egyenes út vezetett a világbajnokságig, melyre többek között Algériából, Cseh- és Lengyelországból, Mongóliából és Indiából is érkeztek csoportok.

Tisztességesen felkészültek

– Már az is óriási eredmény volt, hogy eljutottunk a döntőig, de természetesen nem értük be ennyivel, minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy éremmel térjünk haza a vébéről. Nem kellett csalódnunk, a sokéves munka és elszántság beérett: a WDA World Championship 2022 versenyt két első és három második hellyel zártuk, ami azt jelenti, hogy két csapatunk is világbajnok lett – tudatta lapunkkal a fantasztikus eredményt Szanyi Anna-Mária, a Gold Dance Group Táncstúdió vezetője.

A csapat érthető módon rendkívül büszke az éremesőre, de még mielőtt elmennek nyári szünetre, július 2-án 19 órától nagyszabású táncgálával és show-val örvendeztetik meg a Váci Mihály Kulturális Központ közönségét.



Borítókép: Két arannyal és három ezüsttel tértek haza a világbajnokságról | Fotó: a táncstúdió archívuma