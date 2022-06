1952. június 1., vasárnap

Kévéstül szóródik a kender a tehervonatokról Nyíregyháza utcáin

A Széchenyi és a Kossuth utcán lakó dolgozók sokat látják a Nagyhalász felé robogó tehervonatot. Megállapítottak, hogy a vagonrakók gondatlanul végzik munkájukat. A fák és villanyoszlopok a szakszerűtlenül, hanyagul felrakott kendert lecibálják. Sok mázsa kender szóródik, sokszor kévéstül végig a Zrínyi Ilona, a Kossuth és Sóstói-úton végig, s a drága kender csak fűtésre szolgál a vasút melletti lakóknak.

Míg a dolgozók ezrei a több termelésért, az önköltség csökkentéséért, az anyagtakarékosságért harcolnak, addig óriási kárt okoznak ezek a vagonrakók népgazdaságunknak. Az esetre felhívjuk a kisvasút vezetőségének figyelmét.

1972. június 1., csütörtök

Újra várja vendégeit a Jereván, a Tölgyes és a Krúdy-terasz

A Szabolcs-Szatmár megyei Szálloda és Vendéglátó Vállalat igazgatójával, Végh Jánossal indult körútra lapunk munkatársa. Azt nézték meg, hogy a vállalat egységeiben hogyan készültek fel a nyári vendéglátás várhatóan nagy forgalmára, íme a tapasztalatok.

Jereván-terasz: Ez a hely a vendéglátó vállalat egyik mostohagyermeke. Főként azért, mert az elmúlt tíz évben nem sokat fejlődött. Az idén ugyan ellátták hűtőgéppel, presszó- és fagylaltgépekkel, azonban külsőségekben és kényelem szempontjából nem változott. Az átalakítási és fejlesztési alap kevés volt, sokkal fontosabb vendéglátóhelyek építése és korszerűsítése akadályozta a Jereván fejlesztését. A kellemes környezetben az egyszerűbb igényeknek azonban megfelelnek, sok vendéget várnak.

Az új Szabolcs Hotel kerthelyisége: A nagyközönség még alig ismeri ezt az új helyet. A modern és szépen berendezett kerthelyiség egyik meglepetése lesz a nyári idegenforgalomnak. A helyiséget U-alakban képezték ki, két oldalát téglával burkolták. Fedett fülkék is vannak, az udvar felöli részen pedig egy félkör alakú, fehérre festett nádszékekkel és modern asztalokkal berendezett teraszrész élénkíti az új kerthelyiséget. Elegáns szórakoztató helyhez illő műsorról is gondoskodnak. Tölgyes Csárda: Az erdőben, a tölgyek alatt épült vendéglátóhely is reprezentatív, szép étterem, nagy kerthelyiséggel. Jelentős szerepe lesz a nyári hónapok vendéglátásában. Színes teraszával, korszerű éttermi berendezésével, konyhai felszerelésével minden adottsága megvan ahhoz, hogy a város és az idegenforgalom egyik legnépszerűbb vendéglátóhelye legyen. Az erdő szépsége és hangulata az egyik garancia.

Sóstó, Krúdy-szálló: Újdonság, hogy ha kissé megkésve is, de parkettázzák a nagy és kis éttermet. Felújították a konyhai felszerelést és a terasz berendezését is.

Halászati múzeum Tiszadobon

A tiszadobi egykori gabonaraktár ipari műemlék lesz és halászati múzeumot rendeznek be helyrehozott helyiségeiben, a környék népi halászatának emlékei kapnak benne otthont.

1992. június 1., hétfő

Kiemelik a Tiszából a Balsánál lezuhant német bombázót

Nem mindennapos vendégei voltak szombaton a balsai polgármesternek és az állatorvos dr. Mátyás Lászlónak. Egy repülő-hadtörténész, Tomcsányi József érkezett három budapesti könnyűbúvárral, hogy a község határában idestova fél évszázada a Tiszába zuhant német felségjelzésű zuhanóbombázó felkutatásának körülményeiről és időpontjáról tárgyaljanak.

- Néhány éve szereztem tudomást az itt vízbe zuhant, s így feltehetőleg épen is maradt Stukáról - mondta lapunk kérdésére Tomcsányi József. - Eddig egy hasonlóról tudtunk, amit Taljándörögdnél emeltek ki a vízből, s a gép később egy alapos javítás után saját szárnyán röpült el a helyszínről, abban reménykedünk, hogy ezt is jó állapotban találjuk meg. Levélben vettem fel a kapcsolatot néhány éve az azóta sajnos elhunyt Körtvélyessy László tiszteletes úrral, akinek köszönhetően sok részletet sikerült megtudni az eset hajdani körülményeiről. Ez az egymotoros, kétszemélyes gép feltehetőleg Sárospatakról felszállva Debrecen irányába tartott, amikor valamilyen okból lezuhant. Kétfőnyi személyzete a fülkében pusztult. Azt nem tudni, hogy bombaterhét kioldotta-e vagy azzal együtt került a hullámsírba.

- Ez az egyik oka, hogy most végül is nem merülünk le - mondta a búvárok vezetője dr. Volon András. - No meg az, hogy egy ilyen veszélyes munkához igen alapos előkészületre, biztosításra van szükség.

Így aztán ezúttal elmaradt a Tisza víz alatti szemléje, de abban megállapodott hadtörténész, polgármester, búvár, hogy ha majd sikerül megtalálni és kiemelni a repülőgépet, akkor azon az eseményen vendégként jelen lesz a német katonai attasé is.