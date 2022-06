– Minden nap tudom, mit fogok csinálni aznap, vannak feladatok – válaszolja Éva néni, amikor azt kérdezzük, hogyan sikerült megőriznie a fiatalságát, mert bár a 90. születésnapján köszöntötték kedden, 75-nél senki se mondaná többnek. – Édesanyának hetekre, évekre vannak tervei – teszi hozzá legidősebb fia, Lajos, óvó, féltő szeretettel néz édesanyjára, ahogy Balázs is, a másik fia, valamint két unokája, Éva és Péter.

Olvasás és rejtvényfejtés

Bornemisza Gáborné, Éva néni január 22-én ünnepelte születésnapját, de csak most volt arra lehetőség, hogy dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselő és Kissné Orosz Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa e jeles alkalomból köszöntse Éva nénit és átadják a kormány és Nyíregyháza önkormányzatának emléklapját. A Szent István utcai lakás asztala gyönyörűen megterítve várta a vendégeket, az asztalon a sajtos pogácsa, a zserbó és a mákos és diós bejgli is délelőtt készült, Éva néni sütötte. Szellemi frissességét olvasással, keresztrejtvényfejtéssel tartja karban, évtizedek óta azzal kezdődik a napja, hogy elolvassa a Kelet-Magyarországot és ehhez akkor is ragaszkodott, amikor Tiszabecs­ről 1999-ben beköltözött a megyeszékhelyre.

– Apósom építette a község egyetlen kupolás épületét az egyszem fiának, ma már wellness-szálló működik a Bornemisza-kúriában – mesél az épület történetéről Éva néni, de a saját élete – határon is átívelően – kalandos volt. Nehezítették veszteségek, fájdalmak, megpróbáltatások, közben volt egy háború, megélte 1956-ot, ám férje és szerető fiai hatalmas boldogságot adtak neki, s adnak a mai napig.

– Dolgoztam SZTK-ügyintézőként, bérügyi előadóként. Folyamatosan képeztem magam, tanultam. Tiszabecsen Gamesz-vezető lettem, amire beletanultam, kineveztek hat község gazdasági vezetőjének, óvodák, iskolák tartoztak hozzám – idézi fel a dolgos éveket, azonban nyugdíjasként sem tétlenkedett. – Háziorvos mellett lettem orvosírnok, és a KSH-nak is dolgoztam kérdezőbiztosként – teszi hozzá Éva néni, aki ma is tele van energiával.

Örök tanulási vágy

– Bekapcsolódtam a vöröskeresztes munkába is, részt vettem a véradásszervezésben, nőknek tartottam előadásokat – meséli, és az asztal alól előkerül az önkéntes munkájáért kapott Pro Humanitate díj bronz- és ezüstérme. – Az arany hiányzik, de nyugdíjba mentem – jegyzi meg. – Nagyon büszke vagyok a három fiamra, Lajosra, Gáborra és Balázsra, ma már van 8 unokám és 7 dédunokám, igazi ajándékok ők – néz szeretettel a családtagjaira Éva néni, aki a férjét 1998-ban veszítette el.

Fiatalosságát, állandó tanulási vágyát és nyitottságát az újra mi sem bizonyítja jobban, mint a tablet. – Meg akartam tanulni használni, így könnyen tudok kapcsolatot tartani az unokákkal is – például Annával, aki Ausztráliában él és most adja le a doktoriját. S csak videóchaten, de ő is jelen volt a keddi ünnepségen.