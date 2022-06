Hogy mi mindent lehetett e napon csinálni, felsorolni se könnyű. Volt, aki kiülhetett egy plédre társasjátékot játszani, míg mások benevezhettek a főzőversenyre vagy szabadon építhettek, esetleg ismerkedhettek a gyár partnereivel, civil szervezetekkel, akikkel közösen hosszú távú programokat fejlesztenek. A játék mellett a zene is főszerepet kapott, a pajtában tánczene szólt, a színpadon pedig ottjártunkkor már javában hangolt a Kelet Brass Band zenekar.

– A játék – az elsajátítást segítő fejlesztő hatása miatt – nyilván nagyon fontos a gyerekkorban, arról viszont kevesebb szó esik, holott cégünk számára ez is alapvetés, hogy a felnőttkorban legalább ennyire nagy szükség van rá. Már csak azáltal, hogy egyszerűen kiléphessünk a munka rutinjából, abból, amivel egész nap foglalkozunk, tudjunk önfeledten együtt lenni másokkal. Az utóbbi két év után mindez fontosabb, mint valaha, egyébként is folyamatosan ezt kommunikáljuk, ráadásul az elmúlt 2-3 évben egyre-másra készülnek a 18+-os, a tematikájuk, a bonyolultságuk vagy a dekorativitásuk miatt felnőtteknek szánt játékaink – tolmácsolta Siket Lóránt Jesper Hassellund Mikkelsennek, a Lego Manufacturing Kft. gyár­igazgatójának színpadon átadott üzenetét.



Érzékenyítés kockákkal



Sikerült az egyik Lego által támogatott civil szervezetükkel is szóba elegyednünk. Bokor Györgyi, az Egyesület az inklúzióért gyógypedagógusa a Le­goval közösen fejlesztett érzékenyítő játékukról elmondta: – Az a cél a játékban, hogy a fogyatékosságban nem érintett gyerekek saját élményt szerezve egy csoportos projektben megtanulhassák, milyen az, amikor egy csoport vegyes képességű, vagyis amikor mondjuk a játszótéren van, aki fut, van, aki pedig gurul. Ez úgy történik, hogy adunk valamilyen szimulációs lehetőséget, a legókockák építése során valamilyen hátrányt kell leküzdeni, például letakarjuk a szemet vagy a fület. Élményt és tervezői szemléletet kívánunk ilyen módon átadni, hogy felnőttként se feledjék, vegyes összetételű társadalomban élünk. A kocka rendkívül alkalmas erre, mert vonzó eszköz, és mert kihívás például csak a két mutatóujjal, vagy a hüvelyk­ujjat nem használva építeni – magyarázta az öt éve alakult szervezet szakembere.



Egy autó a jövőből?



S hogy mi reprezentálta például a jövőt? Egy hamisítatlan DeLorean autót is kiállítottak, majdnem olyat, amilyet a Vissza a jövőbe filmekben láttunk, illetve ebben is volt „fúziós reaktor, fluxuskondenzátor”, sőt Marty McFly szivárványos simléderese is ott virított az ülésen. Tulajdonosa, Váli Viktor Komáromból utazott ideáig vele. – Az eBay-en vettem 14 éve 12 fotó alapján New Yorkból. Bostonban tették hajóra, és három hónap alatt meg is érkezett. Hajnali 1 óra 30 perckor gördült le az összeszerelő szalagról 1985. november 25-én. Az ajtókárpit alá mindig beírják az adott munkafázis végét, a jobb ajtaját szerelték fel utoljára, ott is a dátum.



Ez volt a 7075-ös számú autó, de találkoztam a 7076-os gazdájával is Düsseldorfban, úgyhogy pontosak az adatok – mondta el. Nyilván sokan a film miatt bámulják meg az orrán a DMC stilizált betűit viselő járművet, holott, mint megtudtuk, azért is különleges, mert a festetlen burkolata rozsdamentes acél, a cég 25 év garanciát vállalt az átrozsdásodásra, a PRV-6-os (Volvo) motorja 500 ezer kilométerig, vagy talán tovább is elnyűhetetlen. Egyedüli „gyenge láncszeme” az alváz, illik 30-40 évente alánézni az autónak. Gazdája csak a hosszabb utakra viszi magával, Írországba, Hollandiába, Olaszországba, azt se bánva, hogy 9-13 liter közötti a fogyasztása.