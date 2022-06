Az Erasmus+ projekt keretében a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI 19 tanulója és 4 pedagógusa, valamint francia részről az Institution Sainte-Anne Általános és Középiskola 14 tanulója és 2 pedagógusa vett részt május 30–31. között Budapesten, majd június 2–8. között a Franciaországban, Bordeaux, Le Bouscat városában megrendezett projekttalálkozókon.

Jó gyakorlatokat gyűjtöttek

Leszkoven Beáta, a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI pedagógusa, projektkoordinátor lapunknak elmondta, a találkozón a város és a régió történelmi programjain kívül számos alternatív tanulási programon vehettek részt: volt városismereti játék, szabadulószoba, rendhagyó földrajzóra a tó partján és a homokdűnéken.

– A helyi iskolában számos, az idegen nyelvi interakciót és kommunikációt fejlesztő kreatív feladatokat hajthattunk végre a két ország történelmét, földrajzát és szókincsét összehasonlítva. Számos jó gyakorlatot gyűjtöttünk, ezeket a saját tanóráinkon is alkalmazni fogjuk. A tanulók nemcsak történelmi, de földrajzi ismereteiket is bővíthették több helyszínen, amelyek az UNESCO világörökségének részeit képezik: Bordeaux városának történelmi negyede: Port de la Lune, Cité du Vin, Saint-Émilion.

– A francia iskolával, illetve a magyar tanulóink a francia diákokkal, illetve azok családjaival olyan jó kapcsolatot alakítottak ki, hogy a francia intézmény a jövőben is ­szeretne együttműködni velünk, nagyon várják közös munkánk folytatását. A projekt és a francia diákokkal s pedagógusokkal folytatott munka azért is kiemelt jelentőségű iskolánk számára, mert diákjaink második éve francia–magyar két tanítási nyelvű osztályokban kezdhetik s folytathatják tanulmányaikat – tette hozzá Leszkoven Beáta.



Borítókép: Több világörökségi helyszínen is jártak | Fotó: iskola