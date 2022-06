Még lehet jelentkezni a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzéseire. Mint ismert, az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye szeptemberben a megyeszékhelyen is elindítja általános- és középiskolásoknak szóló programjait, felvételt hirdetnek a nyitott, kíváncsi, értékes tananyagok és izgalmas közösségi programok iránt érdeklődő diákok számára.

A Postapalota épületében, Nyíregyházán a Kálvin tér 4-5 sz. alatt található képzési központban már javában tartanak a felújítási munkák, hogy szeptembertől megújult környezetben várják a város és a környék fiatal tehetségeit.

A FIT Programban a 10-11 éves korosztályt szólítják meg, a szeptemberben ötödik osztályt kezdőket: már ebben az életszakaszban segítik a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozását, élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó foglalkozásokat kínálnak számukra térítésmentesen, iskolán kívüli időben. A Fiatal Tehetség Program emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti tudatos pályaválasztásukat. Akiknek a program felkeltette az érdeklődését, az MCC honlapján jelentkezhetnek rá június 30-ig. A jelentkezési lapokat a szülők töltsék ki! Induláskor 25 főt fogad be a tehetséggondozó program.

– A Középiskolás Programban 4 és 8 hetes e-learning kurzusokba vesszük fel a diákokat. Ez a program nyitott, tanév közben is lehet hozzá csatlakozni. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. További újdonság, hogy angol és német nyelvi kurzusokat is beépít az foglalkozások közé, amelyeknek elsődleges célja a beszédkészség-fejlesztés. Az online képzés mellett havonta két személyes készségfejlesztő napot is tartunk a képzési központban. Az én feladatom, hogy összefogjam majd a középiskolásokat mint kapcsolattartó, és aktívan részt vállalok majd a szervezési feladatokban is – mondta el szerkesztőségünknek a középiskolai program régiókoordinátora, Korpai Péter. Hozzátette, a Fiatal Tehetség Programról a fit.mcc.hu oldalon, a Középiskolás Programról pedig a kp.mcc.hu oldalon található részletes leírás. A jelentkezés pontos menete ezeken az honlapokon olvasható. A toborzási időszak mellett MCC Fesztet, egy könnyűzenei és közéleti fesztivált is szerveznek majd július 28-tól Esztergomban, ami a kikapcsolódáson túl szellemi feltöltődést is nyújt a résztvevőknek.