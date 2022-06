A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium végzős asztalos és faipari technikus tanulói az év végi szakmai vizsgájukon bemutatták vizsgaremekeiket. A vizsgamunkák tervezését a diákok maguk végezték, és készítették el a gyártáshoz szükséges dokumentációkat. Képzésük utolsó félévének a legnagyobb szakmai kihívása: ezeket – a legtöbbször saját használatra tervezett – termékeket olyan színvonalon kivitelezzék, hogy azt büszkén vihessék haza otthonukba.

Az Erasmus+ 2021–2027-es projekt időszakában a wesselényis diákok szakmai tudásukat külföldi szakmai gyakorlaton is csiszolhatják. A most végzős faiparos diákok közül többen is éltek ezzel a lehetőséggel. A portugáliai gyakorlat eredményeként Europass mobilitási igazolványt is kaptak, mely segítheti őket a munkahelykeresésnél nemcsak Magyarországon, de Európában is!

A vizsgamunkák megtekinthetők az intézmény honlapján.