Tanári módon szervezték meg az idei, városi pedagógusnapi ünnepséget. A Váci Mihály Kulturális Központban csütörtök délután dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kijelentette:

– Az elmúlt két évben a pandémia miatt a városházán szűk körben ünnepeltünk, most teljes létszámban, méltó környezetben köszönthetjük fel a pedagógusokat. Ezt a rendezvényt kiemelt programként kezeljük. Nagyon lényegesnek tartjuk a kimagasló teljesítmények elismerését. Komoly szükség van az áldozatos munkájukra, hozzájuk kötődik a város jövőjének megalapozása. Ugyanakkor a jelen szempontjából is fontos a szerepük, hiszen Nyíregyháza eljutott egy olyan fejlődési szintre, hogy reális esély van a végzős fiatalok megtartására. Előrehaladott tárgyalásaink vannak több színvonalas munkahelyteremtő beruházást illetően. Nem pusztán azokat a pedagógusokat méltatjuk, akik most átvehetik a kitüntetésüket, hanem ennek az ünnepségnek üzenete is van: a város vezetése, az önkormányzat nagyra értékeli, megbecsüli a munkájukat, és köszönettel tartozik az egész pedagógus-társadalomnak az áldozatos tevékenységükhöz.