Orbán Viktor miniszterelnök kormánybiztosnak nevezte ki dr. Szabó Tündét, Nyíregyháza országgyűlési képviselőjét, aki korábban sportért felelős államtitkárként is tevékenykedett 7 éven keresztül. Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa lett. A tevékenységét a miniszterelnök Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja. A Kelet-Magyarországnak nyilatkozott először arról, hogy milyennek ítéli meg az államtitkári tevékenységét, és mi lesz a feladata kormánybiztosként.



Nemzetstratégiai ágazat



– Hét évig voltam a sportért felelős államtitkár. Minden területen óriási fejlődést lehetett tapasztalni. A különböző törvénymódosításokkal a sportolókat, a szakembereket akartuk segíteni. 2010-ben azzal a céllal vágtunk neki a sportban az infrastrukturális fejlesztéseknek, hogy a megörökölt és elhanyagolt létesítményrendszert olyan színvonalúra emeljük, hogy a legtöbb sportágban minden gond nélkül, magas színvonalú nemzetközi eseményeket is meg tudjunk rendezni, és ez megvalósult. Az összes sportág rendelkezik olyan infrastruktúrával, hogy akár világeseménynek tud otthont adni. Ahhoz, hogy minél több fiatal sportoljon, alapvető a stabil létesítményi háttér, erre lehet építeni a jövőt. Ezek a fejlesztések egyaránt szolgálják az amatőr és élsportot, a létesítményeket ugyanis a gyerekektől kezdve a felnőtt profi sportolókig bezárólag sokan fogják használni. A magyar kormány a jövőben is nemzetstratégiai ágazatként kezeli a sportot, a területén megtartja az eddigi támogatásokat. Nagyon boldog vagyok, hogy az utódomnak, dr. Schmidt Ádámnak a küldetésem maximális elvégzésével adhattam át a stafétabotot.



A katalizátor szerepében



Dr. Szabó Tünde már átvehette a kormánybiztosi kinevezését, és egykori sikeres úszóként most egy merőben más területen ugorhat a medencébe, és bizonyíthatja, hogy a személye jó választás volt.



– Kormánybiztosként hat megye tartozik hozzám: feladataimat a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területét magában foglaló Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónára kiterjedően látom el. Figyelemmel kísérem a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból létrejövő fejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását. Tájékozódok a gazdasági szereplők révén megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről. Véleményezem a Gazdaságfejlesztési Zónát érintő fejlesztési terveket, ide értve a turisztikai fejlesztési térség tervezéséhez és a turisztikai projektekhez kötődő dokumentumokat is, illetve a Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséhez kapcsolódó, európai uniós és központi költségvetési források biztosítását szolgáló döntések tervezeteit is áttekintem. A döntésre, valamint annak előkészítésére jogosultaknak javaslatot teszek a fejlesztések megvalósítására, részt veszek a feladataimhoz illeszkedő kormányzati egyeztetéseken.

– Ebből is látszik, hogy nagyon komplex a tevékenységi köröm. A kinevezésemet óriási lehetőségként éltem meg, és megtiszteltetésnek tartom, hogy rám bízták a státust. A katalizátor szerepét szeretném betölteni. Folyamatosan egyeztetek az illetékes önkormányzatokkal, polgármesterekkel, országgyűlési képviselőkkel, ipari kamarákkal és helyi civil szervezetekkel.



Hatalmasat fejlődő térség



Dr. Szabó Tündét emlékeztettük arra, hogy a kormány 2020. július 20-ától a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki Wáberer Györgyöt. Vagyis van területi átfedés kettejüknél.



– Ez egy nagyon pozitív átfedés. Nem keresztezzük egymás munkáját, hanem sokkal inkább a térség felvirágoztatásán fáradozunk. Borsod-Abaúj-Zemplén megye is hozzám tartozik, ezen belül fogunk együttműködni. Összehangoljuk a térséget érintő projektek előkészítését és végrehajtását, egyeztetve az ottani településekkel, a megyei önkormányzattal és a kormányhivatallal.



A kormánybiztosi teendőit az országgyűlési képviselői feladatainak ellátásával párhuzamosan végzi el.



– A két pozíció nincs a másik terhére, sőt reményeim szerint sokat profitálhat belőle az elmúlt ciklusban is hatalmasat fejlődő térség, erről a pályáról nem fogunk letérni. Az államtitkári poszt kapcsolati tőkét is jelentett, és ezt igyekeztem kamatoztatni a nyíregyháziakért. Ugyanezt szeretném folytatni kormánybiztosként is. Szinte napi kapcsolatban vagyok a kormánytagokkal, az állami vezetőkkel, akik elismeréssel szólnak Nyíregyházáról és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről.

Életpálya



Büszke arra, hogy Nyíregyházán született, ott nőtt fel, ott lett élsportoló. Tíz éven át a Nyíregyházi Vasutas SC-ben versenyzett, sikert sikerre halmozott, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmesként, a barcelonai olimpiát követően hagyta abba az úszást. A Magyar Testnevelési Főiskolán szakedzői, a Szegedi Tudományegyetemen jogász diplomát szerzett. Közigazgatási szakvizsgát tett, elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sportjogi szakjogász képzését. A jogi szakvizsga után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségügyi szakjogász képzését fejezte be. A Magyar Országgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának tanácsadója (2004–2005), a budapesti önkormányzat főpolgármesteri hivatal sport ügyosztályának munkatársa (2005–2011), a Magyar Úszó Szövetség főtitkára (2011–2015), 2017-ig alelnöke, 2015–2022-ig sportért felelős államtitkár. 2020-ban a Sporttudományok Doktoraként (PhD) címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott. 2020 novemberétől az Európai Úszószövetség alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 2018-ban egyéni képviselői mandátumot szerzett országgyűlési képviselőként, 2022-ben pedig újraválasztották.