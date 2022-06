Ahogy arról már beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke telefonon felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt, a beszélgetés során pedig több téma is terítékre került, többek közt az ukrán gabonaexport helyzete is. Orbán Viktor arról tájékoztatta Volodimir Zelenszkijt, hogy hazánk nyitott az ukrán gabona vasúti fuvarozására.



Az agroforum.hu mezőgazdasági szakportál a Reuters értesüléseire hivatkozva azt írta, Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek tanácskozásán felajánlotta, hogy Magyarország területén átengedi az ukrán mezőgazdasági terményeket, továbbá megkönnyíti a világ különböző részeire tartó élelmiszer-szállítmányok áthaladását.



Hazánk külgazdasági és külügyminisztere szerint Magyarországról gyors a vasúti hozzáférés a délkelet-európai kikötőkhöz is.



– Ha Ukrajnából bármilyen típusú gabonát vagy más terméket exportálnának Magyarországon keresztül a Közel-Keletre vagy Észak-Afrikába, az is gyorsan megtörténhet – fogalmazott Szijjártó Péter.



Korlátozottan használható



Akár évi 5 millió tonna gabona és egyéb, nagy mennyiségű áru haladhatna át Magyarországon, ugyanis a magyar–ukrán határ mentén, Záhonyban és Fényeslitkén, már most jelentős átrakási kapacitás áll rendelkezésre, amit azonban a vasúti pálya állapota miatt jelenleg nagyon korlátozottan lehet kihasználni – mondta korábban lapunknak Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének a főtitkára. Hozzátette, az Ukrajnában dúló háború jelentősen átrajzolta a korábbi logisztikai-szállítási útvonalakat, az új helyzetben számottevő igény mutatkozik arra, hogy az ukrán gabonaexport tetemes része Magyarországon keresztül jusson el a világpiacra. A főtitkár szerint az Ukrajnából érkező árut át kell rakodni a széles nyomtávú vasúti kocsikról az uniós szabványnak megfelelő normál nyomtávú vasúti kocsikra.

- Magyarországnak, Záhony térségének, itt és most, soha nem látott lehetősége lenne a térség logisztikai fejlesztésére, de sürgősen cselekedni kell, mert minden elveszett nap a jövőbeli lehetőségeinket csökkenti. A határ magyar oldalán, Záhonyban, illetve az átadás előtt álló fényeslitkei East-West Gate terminálon jelentős az átrakási kapacitás, akár évi 10 millió tonna, de ezek kihasználásához sürgős fejlesztésekre van szükség. Fel kellene újítani a használaton kívüli vágányokat, az átrakók rakodási képességét megnövelni, a Záhony-Csap határhíd korszerűsítésre szorul, jelentősen korszerűsíteni kellene a határkeresztezési protokollt, illetve munkaerő-megtartó, -bővítő támogatást adni a térség logisztikai cégeinek - sorolta Bíró Koppány Ajtony.



Megduplázni az árufuvarozást



Csomós Norbert, a MÁV-REC Kft. ügyvezetője egy lapunknak adott korábbi interjújában úgy nyilatkozott: az Európai Unió elvárása is az, hogy 2050-ig a jelenleginek a duplájára kell bővíteni a vasúti árufuvarozást, a CELIZ (Central European Logistics and Industrial Zone) projekt pedig épp ennek a teljesítéséhez járulhat hozzá. Az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket a MÁV-REC Kft. vezetésével a CELIZ-konzorcium irányítja. A magyar kormány is úgy gondolja, hogy a vasúti infrastruktúra következő 10 éves fejlesztése nemzetgazdasági érdek.



– A cél nem más, mint hogy a záhonyi átrakodókörzet ismét képes legyen nagyobb árufogadásra és forgalom lebonyolítására, valamint meghatározó csomópontja legyen a kelet–nyugati irányú vasúti áruszállításnak – nyomatékosított az interjúban Csomós Norbert.



A záhonyi átrakó működtetéséért a Záhony-Port Zrt. felel. Küldetése, mint az honlapján is olvasható, hogy hatékony piacorientált szolgáltatásokat kínáljon az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi áruk áramlásának elősegítéséhez. Képesek ömlesztett gabonát is átrakni, kapacitásuk jelenleg 1800 tonna/nap. Ezt a technológiát úgy alakították ki, hogy az ömlesztett gabonát széles nyomtávú kocsikból normál méretű vasúti kocsikba rakják. A tölcsérekbe érkező szemek a kocsi alján lévő kiömlőnyíláson keresztül egy föld alatti nyelőcsőbe kerülnek, majd egy kanalas szállítószalagon egy vízszintes szállítószalag-rendszerre szállítják, ahol egy terelővel szabványos vasúti kocsikba irányítják.



Hamarosan beindulhat



Az Ukrajna felől esetlegesen megnövekvő áruforgalom kezelésében a hamarosan beinduló fényeslitkei intermodális átrakó is jelentős szerepet tölthet be.



– Az átadás előtt álló fényeslitkei East-West Gate (EWG) terminál megrendelői részéről már most akkora az érdeklődés, ami napi 6-8, konténereket vagy ömlesztett árut szállító vonatpár közlekedtetését jelentené. Ugyanakkor az eperjeskei vasúti átkelő leterhelt, csak napi 2-3 vonatpár szabad kapacitással rendelkezik. Ezért sürgősen meg kell nyitni a vasúti teherfogalom előtt a Záhony–Csap határátkelőt – fogalmazott lapunknak még május végén az East-West Gate Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója. Tálosi János úgy fogalmazott, a terminál 200 kilométeres vonzáskörzetéből már most komoly érdeklődés mutatkozik a terminál intermodális szolgáltatásai iránt.



– Emellett komoly igény van arra is, hogy Ukrajnából Magyarországon keresztül exportáljanak árukat Európába, illetve az adriai kikötőkön át más kontinensre. Ebben a terminál fontos szerepet játszhat – mondta akkor a vezérigazgató.



A 40 milliárd forintból megépült fényeslitkei East-West Gate terminálon már végső fázisban van a technológiai berendezések próbaüzeme. Minden a terveknek megfelelően működik: 5G kapcsolaton keresztül, távolról, egy ultramodern operátori teremből irányítják az óriásdarukat, valamint a vasúti és közúti beléptetőkapukat. A 3D-s digitális ikerterminál valós időben nyomon követi a terminálon zajló folyamatokat, és jelez, ha rendellenességet tapasztal. A terminálon hamarosan beindul a hivatalos munka, miután a még hiányzó vasúthatósági engedélyek megérkeznek.