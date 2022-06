Darnó, Nyírpilis. Mint ahogy arról hétfői lapunkban is beszámoltunk, a vasárnapi időközi választáson a 76 megjelent szavazóból 67-en adták le voksukat Bíró Miklósra, aki ezzel Darnó polgármestere lett – immár másodjára.



Újult erővel

– Itt születtem, itt nőttem fel, ide köt minden. 1995-től falugondnokként szolgáltam a falut – mondta el a település régi-új polgármestere, Bíró Miklós, aki egyszer már betöltötte ezt a pozíciót, mégpedig 2014 és 2021 között. Akkor saját maga mondott le, majd jött egy bő esztendős szünet, most pedig újult erővel vág neki a jövő kihívásainak.

– Darnón nem működött kisbolt, de most úgy néz ki, még ha „csak” magánberuházásból is, de hamarosan nyílik egy kis üzlet. Szeretnénk a meglévő falugondnoki buszunkat egy újabbra cserélni. Ez nagy hasznunkra lenne, hiszen ebédet és gyógyszert is szállítunk vele az időseknek, illetve a gyerekeket a környező iskolákba. A polgármesteri hivatal épülete is elég régi, külsőleg mindenképpen felújításra szorul, ehhez is keressük a forrásokat. Ami biztos, hogy az idén nyáron építünk egy új játszóteret, erre meg is van a forrás. Van egy helyi védelem alatt álló kúriánk is, a Szegedy-kúria. Ennek a rendbetételére már korábban is pályáztunk, akkor sajnos nem jártunk sikerrel, ám biztosan nekifutunk a pályázatnak még egyszer. A kúria udvarán szoktuk tartani a falunapokat és különböző rendezvényeket. Darnón mindösszesen 150-en élnek, az önkormányzatnak nem túl nagy a mozgástere, de amit lehet, azt természetesen megtesszük majd – fogalmazott a településvezető, Bíró Miklós.



Fontosak a munkahelyek

Nyírpilisen 443-an mentek el vasárnap szavazni, ebből 210 voksot Buzás Jánosné „vitt el”, így övé lett a polgármesteri szék.

– Még nem látom át pontosan a település anyagi helyzetét, de igyekszem mindent pontosan megismerni az elkövetkező néhány napban. Azt látom, hogy az egyik legégetőbb gond a faluban a munkalehetőség hiánya. Aki dolgozik, az zömében közmunkás, illetve járnak át egy páran a Tranzit-Food nyírgelsei telephelyére. Az elmúlt években épült-szépült Nyírpilis, megújult az iskola, telepi lakások jöttek létre, a Tutor Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat is sokat segített nekünk, de jó lenne az elkövetkező időszakban egy olyan kisebb üzemet kialakítani, ami munkahelyeket hoz létre – tekintett előre Buzás Jánosné, aki egy gyorsan megoldásra váró problémára is felhívta a figyelmünket, mégpedig a szociális étkeztetés helyzetére.

– Eddig 170 adag ételt főztek a posta melletti konyhán, ma azonban már csak 30-at, aminek egyelőre nem tudom, hogy mi az oka. Egy a lényeg, munkahely legyen, akkor minden sokkal könnyebben megy – fogalmazott Nyírpilis új polgármestere.

Vasárnap három (Anarcs, Nyírkércs, Pap) megyei településen is új képviselő-testület állt fel az időközi választás után, a testületek tagjainak a névsorát a keretes anyagunkban olvashatják. TG



A falugondnoki buszunkat szeretnénk egy újabbra cserélni Bíró Miklós

Új testületek



Anarcs: polgármester: Kertész Zoltán; az új képviselő-testület összetétele: Tarsoly Barna (független, érvényes szavazatok száma: 516), Kertész Zoltánné (független, 494), Takácsné Kaczur Ildikó, független, 447), Dolhai Lászlóné (független, 401), Takács Nándor (független, 301), Takács Tamás (független, 267)

Nyírkércs: polgármester: Rostás János Tibor; az új képviselő-testület összetétele: Csonka Tibor (független, érvényes szavazatok száma: 144), Laskainé Banga Sarolta (független, 142), Szilágyi Zsolt (független, 141), Hurja József (független, 134)

Pap: polgármester: Maximovits György; az új képviselő-testület összetétele: Kántor Krisztián (független, érvényes szavazatok száma 421), Kántor Tamás (független, 387), Dallos László (független, 357), Kántorné Miku Adél (független, 354), Majoros Viktor (független, 347) Fehérváriné Kovács Zsuzsanna (független, 318)